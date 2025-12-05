Robbie Williams rompe la gala del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un ATREVIDO outfit en la alfombra roja

Robbie Williams se llevó todas las miradas en la red carpet del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El artista icónico de pop-rock sorprendió al portar un traje en color lila, saliendose del molde de lo usual en hombres.

En Washington es invierno, por lo que está temporada además de estar acompañada de un frío enorme las tendencias en color se mantienen en tonos oscuros. Sin embargo, no todos siguen esa línea ¡como Robbie Williams!

¿Qué significa usar color lila?

De acuedo con la psicología del color, usar lila representa espiritualidad e introspección así como sensibilidad y amabilidad. Esto definitivamente lo dejo ver el artista ya que se le notó muy sonriente en las fotografías y siempre mantuvo buena actitud con la prensa.

Al usar este color Robbie demuestra que no le preocupa salirse de lo convencional ya que recordemos que estamos en pleno invierno, temporada del año en dónde no se suelen usar colores claros. Esto sin duda es un mensaje que nos da un adelanto de lo que puede ser su presentación: una llena de sorpresas.

Uno de los detalles de este outfit tiene que ver con la textura del traje. En las imagenes se observa una seda brillosa, por lo que el artista rompió cualquier regla y código de vestimenta que se suele usar en este tipo de eventos ya que la mayoría de los hombres suelen ir de colores oscuros como el azul, gris o negro.

Por otro lado, vale la pena recarlar el gran detalle: ¡los zapatos negros! En este detalle Williams prefirió irse por lo básico: un color neutro para que su traje fuera lo que tuviera los reflectores.

¿Qué otras celebridades han desfilado por la alfombra roja?

Otras de las figuras que ya se han podido ver han sido Shaquille, quien también tendrá una participación en el evento, Ross Smith and Granny Smith así como líderes importantes de la FIFA. Los outfits de todos ellos hasta el momento han sido de colores oscuros y poco llamativos.