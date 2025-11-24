Giro total en la muerte del actor Yu Menglong: señalan a su supuesta ‘novia espía’ como la mente detrás del caso

Han pasado más de dos meses desde la misteriosa muerte del actor chino Yu Menglong y todavía existen dudas sobre su causa de muerte. Ahora surgió una nueva teoría que podría dar un giro total a su caso, en la que señalan a una supuesta “novia espía” como la responsable. Aquí te contamos todos los detalles.

De acuerdo con una publicación del portal The Economic Times, quienes han seguido muy de cerca el fallecimiento de Alan Yu —como algunos lo conocían—, en redes sociales abundan las denuncias sobre cómo la actriz Kan Xin tendría vínculos con las personas responsables de la muerte del famoso actor de “Eternal Love”.

Instagram / @yumenglongfans El actor Yu Menglong murió en condiciones extrañas, según los fans.

Vision Times también retomó esta versión y explicó que la función de la exnovia fue “vigilar” a Yu para conocer todos sus planes semanas antes de su muerte.

Sin embargo, hasta ahora no existen fuentes oficiales que respalden estas teorías, y solo se suman a las versiones que han circulado en plataformas chinas .

¿Quién mató al actor chino Yu Menglong?

Yu Menglong murió a los 37 años el 11 de septiembre de 2025 tras caer de un edificio en Beijing, según la versión oficial de la policía. Su madre confirmó la noticia cuando comenzaron a surgir las teorías sobre su muerte y señaló que el actor había bebido alcohol con sus amigos en una reunión antes de su deceso.

No obstante, en redes sociales comenzaron a filtrarse supuestos audios y videos donde se muestra la tortura a una persona en un complejo de edificios, señalando que se trataba de Menglong. Muchos de los materiales tenían baja resolución y no mostraban con claridad lo que ocurría.

Como forma de contener estos rumores y evitar más caos en Internet, la policía detuvo a tres personas por difundirlos y provocar polémica.