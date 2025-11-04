Impactante polémica tras la muerte del actor Yu Menglong: fans denuncian sospechosa maniobra para ‘silenciar’ el accidente

Han pasado dos meses desde la trágica muerte del actor Yu Menglong , pero en redes sociales los fans siguen exigiendo “la verdad” sobre la causa de su fallecimiento a través del hashtag #JusticeForYuMenglong.

A la par de esta interminable ola de comentarios, han surgido nuevos detalles que resultan sospechosos para algunos de sus seguidores. Esta vez, usuarios denunciaron en redes sociales que se intentó “silenciar” el accidente a nivel mundial, censurando las publicaciones relacionadas con estas teorías.

De acuerdo con Vision Times News, China está borrando casi todas las publicaciones que mencionan al famoso actor de series y películas como Eternal Love, La leyenda de la serpiente blanca y La luna brilla para ti, las cuales se eliminan al instante.

Instagram / @yumenglongfans El actor Yu Menglong murió hace dos meses, y todavía siguen las sospechas.

Cabe señalar que, anteriormente, las autoridades chinas detuvieron a tres usuarios por difundir noticias falsas y teorías sobre la muerte de Yu Menglong. Esto ocurrió luego de que se filtraran supuestos audios y videos del momento de su fallecimiento, según informó India Times.

A pesar de las limitaciones que los usuarios han notado, no han dejado de compartir mensajes a modo de protesta, utilizando códigos y palabras clave para ejercer presión a las autoridades y exigir una nueva investigación sobre el caso.

¿De qué murió Yu Menglong?

El actor Yu Menglong murió el 11 de septiembre de 2025 en Beijing, a los 37 años, luego de caer de un edificio. La policía indicó que el famoso se encontraba bajo los efectos del alcohol, y la madre de Alan Yu —su nombre artístico— confirmó esta versión, pidiendo a los fans que dejaran de crear teorías sin fundamento.

(ESPECIAL) El comunicado de la mamá de Yu Menglong que confirma de qué murió.

¿Qué dice la autopsia de Yu Menglong tras su misteriosa muerte?

Capturas del supuesto informe de la autopsia del actor circularon en Koreaboo, generando controversia y alimentando las teorías. Según ese documento , el cuerpo del actor presentaba fracturas en el tórax, hemorragia interna, daños en varios órganos, pérdida de dientes y posibles signos de agresión sexual.

En ese sentido, especialistas citados por South China Morning Post explicaron que este tipo de señales no son comunes en caídas de gran altura. No obstante, hasta el momento la policía no ha revelado un informe oficial, por lo que se especula que esta versión podría no ser verdadera.