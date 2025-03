Olivia Rodrigo alteró a sus fans con supuesto setlist que presentará en México

Esto de ‘spoilear’ los conciertos se está saliendo de control. Y si no lo creen, pregúntenle a Olivia Rodrigo, a quien se le fueron encima en redes sociales tras darse a conocer el supuesto setlist que presentaría en sus próximos shows de la Ciudad de México y Monterrey. Aquí los detalles.

¿Cuándo se presenta Olivia Rodrigo en México?

Los seguidores de Olivia Rodrigo ya cuentan las horas (al menos los que no andan molestos) para ver a la cantante estadounidense en tierras aztecas. El Estadio GNP Seguros de la CDMX recibirá los conciertos de Olivia Rodrigo este 2 y 3 de abril y cerrará su visita a México presentándose en el Parque Fundidora de Monterrey dentro del Tecate Pa’l Norte el 6 de abril.

Te puede interesar: ¿Y los tacos? Zayn Malik presume su dotación de dulces mexicanos

¿Por qué se enojaron los fans de Olivia Rodrigo?

¡Ojo! Si bien la talentosa artista californiana hará tres presentaciones en México, no debemos perder de vista que sus shows en la CDMX forman parte de la gira GUTS World Tour: Spilled; y, por otro lado, su presentación en el Parque Fundidora será dentro del Tecate Pa’l Norte.

¿Dónde entra la molestia? Al parecer, algunos seguidores de Olivia Rodrigo habrían olvidado este pequeño detalle, pues recordemos que generalmente los ‘shows en solitario’ suelen durar más que las presentaciones dentro de un festival. Se dice que, al filtrarse los posibles setlist que presentará en México, varios seguidores se ofendieron y hasta imploraron por ‘letras mayúsculas más grandes’ para expresar su descontento en redes sociales.

¿Cuál es el setlist de Olivia Rodrigo en México para 2025?

Se sabe que la ‘biblia’ de los setlist se llama Setlist.fm y fue ahí donde comenzó todo. ¡Segundo ojo! En dicho portal, cualquier usuario puede subir el setlist del último concierto al que asistió y con base en esa información es como se especulan los probables setlist que los artistas presentarán en sus siguientes shows. Recientemente, Olivia Rodrigo se presentó en Brasil y este fue el setlist que tocó (según la información del portal mencionado):

1. Obsessed

2. Ballad of a homeschooled girl

3. Vampire

4. Drivers license

5. Traitor

6. Bad idea right?

7. Love is embarrassing

8. Pretty isn’t pretty

9. Happier

10. Lacy

11. Enough for you

12. So american

13. Jealousy, jealousy

14. Favorite crime (extended intro)

15. Teenage dream

16. Deja vu

Encore:

17. Brutal

18. All-american bitch

19. Good 4 u

20. Get him back!

Te puede interesar: ¿Esta será la buena? Miembro de los Jonas Brothers anuncia nuevo disco

Ahora bien, de alguna manera varios usuarios en redes sociales comenzaron a asegurar que este setlist sería interpretado por Olivia Rodrigo en la CDMX y en Monterrey, por lo que la indignación (derivada de la confusión) no tardó en llegar entre algunos seguidores que suponen que Olivia haría sus shows de CDMX y Monterrey con la misma duración.

NO MAMES OLIVIA RODRIGO COMO TE ATREVES A DEJAR EL SETLIST IGUAL, ELLA VERDADERAMENTE QUITÓ MAKING THE BED, NECECESITO MAYÚSCULAS MÁS GRANDESSS — si me encuentran me funan (@undiagnosedgirI) March 27, 2025

al parecer la setlist de Olivia va a ser la misma en todo lugar, asi que no va a cantar making the bed ni logical ni the grudge…



vendo boleto de Olivia Rodrigo con descuento junto a merch oficial. pic.twitter.com/GCksxDO4KB — gael ✨ eras tour 🇲🇽 x2 (@LoveYou1nS3cret) March 27, 2025

A final del día, lamentablemente para los fans de Olivia Rodrigo todo quedará en especulación hasta que llegue la noche del 2 de abril, aunque no deberían perder de vista que es muy probable que no presente lo mismo en CDMX y en Monterrey, dado que se trata de escaparates diferentes.