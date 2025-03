¿Y los tacos? Zayn Malik presume su dotación de dulces mexicanos

Bueno, así que digamos muy mexicanos, tampoco... Pero el chiste es que el músico británico Zayn Malik aprovechó la gira que está dando en la Ciudad de México para armarse de sus buenos dulces. ¿Será que no le pasaron la dirección del ‘oasis gastronómico’ que visitó Katy Perry? Aquí los detalles.

¡Zayn Malik se arma de dulces mexicanos!

Te puede interesar: ¿Esta será la buena? Miembro de los Jonas Brothers anuncia nuevo disco

Como se ha vuelto tradición entre los artistas globales que visitan nuestro país, Zayn Malik, el músico que brillara con One Direction, cumplió con la cuota y se armó de una generosa dotación de dulces ‘mexicanos’. Al menos eso fue lo que nos presumió en sus redes sociales oficiales.

Crédito: Instagram Zayn Malik / @zaynmalik Así presumió sus dulces Zayn Malik

Como era de esperarse, las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar y aprobar la primordial compra del músico británico. Aunque nos queda la duda si sólo se hizo de dulces o también aprovechó la ocasión para echarse unos buenos tacos.

¿Qué famosos han presumidos sus tacos en redes sociales?

Recordemos que hace apenas unos meses, Katy Perry no dudó en presumir la ocasión que probó unos tacos de un famoso establecimiento capitalino y las redes estallaron. Pero la exquisita tradición no comenzó con la cantante estadounidense y ha decir verdad, sabrá Dios quién la inició; lo importante es que más de una estrella mundial ha presumido sus taquitos.

Drake Bell (aunque él ya hasta ha de pagar predial) no pierde oportunidad de presumir sus tacos en redes sociales cada de puede. Lenny Kravitz hizo lo propio y hasta se coló a la parrilla. Por supuesto que aquel video se viralizó en cuanto lo subió a redes.

Te puede interesar: Elton John y lo que sabemos de su nuevo disco

Jared Leto, vocalista de 30 Seconds to Mars, también se echó sus buenos tacos aprovechando una gira, aunque el músico y actor pasó un tanto desapercibido. Otro miembro honorario de este selecto grupo es James Hetfield de Metallica, aunque él no presumió sus tacos, sí se dio la oportunidad de presumirse comiendo platillos mexicanos en Arango.

Y no lo podemos culpar. Se sabe que la gastronomía mexicana es muy valorada alrededor del mundo y no hay quien pueda resistirse a sus encantos. Ojalá que la experiencia gastronómica mexicana de Zayn no se quede en los dulces de la ‘tiendita de conveniencia’ y se lance por unos buenos pastores, suaderos y campechanos.