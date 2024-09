Camila Fernández cantará el himno mexicano en la pelea del “Canelo”

Estamos cada vez más cerca de la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra el boxeador puertorriqueño, Edgar Berlanga. El evento se llevará a cabo este sábado 14 de septiembre y en vísperas de la épica batalla, ya sabemos quién será la artista encargada de interpretar el himno nacional mexicano el día del evento deportivo.

¿Quién interpretará el himno nacional mexicano en la pelea del “Canelo”?

La noche del sábado será bastante mexicana, no solo porque la gran pelea se presentará muy cerca de la celebración de las fiestas patrias, sino que también por todo lo que el boxeador mexicano representa para el orgullo mexicano.

“Canelo” eligió a una de las jóvenes más talentosas y digna representante del regional mexicano, Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández. La joven artista dio el anuncio a través de una publicación en sus redes sociales.

Sin duda, cantar en una de las peleas del “Canelo” es una enorme oportunidad para darte a conocer como cantante y Camila Fernández lo sabe perfectamente, pues, en dicha publicación expresó que era un “orgullo acompañar al Canelo” en su pelea contra Berlanga.

No es secreto para nadie que el boxeador mexicano tiene una relación muy cercana a la familia Fernández. En diversas ocasiones Alejandro Fernández ha estado presente en peleas del “Canelo”, y no solo eso, Vicente Fernández le tenía mucha estima al joven boxeador y no dudó nunca en enviarle regalos para expresar su admiración.

La responsabilidad de Camila esa noche será bastante grande, pues, los ojos del mundo estarán puestos en la interpretación que realice del himno nacional mexicano previo a la pelea.

¿Dónde ver la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez vs. Berlanga?

Podrás disfrutar la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez vs. Berlanga, totalmente en vivo el sábado 14 de septiembre, a través de TODOS los canales de TV Azteca: Azteca 7, Azteca UNO, ADN40 y A más y sitio web, a las 8:45 p.m.

También te puede interesar: ¿Cuántos títulos tiene el campeón del boxeo Julio César Chávez?