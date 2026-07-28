¡Oficial! El set de LEGO inspirado en la Casita de Bad Bunny es RECHAZADO; esto se sabe

Durante varios días el público estaba emocionado por conocer el set de LEGO inspirado en la casita de Bad Bunny, ya que sería un auténtico homenaje a la última gira del famoso cantante y a la cultura puertorriqueña. Sin embargo, parece que el proyecto fue rechazado, generando mucha desilusión.

Ante la noticia, muchos desean saber qué fue lo que ocurrió y generó ese inesperado cambio. Para que tengas todos los detalles, te explicaremos lo que se sabe.

¿Qué pasó con el set de Bad Bunny?

En el portal oficial de los juguetes podemos ver la propuesta del set de LEGO inspirado en la casita de Bad Bunny, detallando que contaba con varios guiños y referencias hacia la gran carrera de Benito, ya sea sobre la cronología de sus álbumes o un ring de boxeo debido a su afición al boxeo.

Además de contar con la pequeña figura de cantante, a quien se le podría cambiar su gorro de borrego por su cabello rizado o agregarle unas orejas de conejo. Se mencionaba que con los 10 mil votos se podría tener la oportunidad de hacerlo realidad.

Aunque llegó a la cantidad de votos necesaria, en el portal aparece que dicho proyecto fue rechazado. Dentro de las actualizaciones sobre el set, se menciona que, al tener los votos necesarios, pasó a un proceso de revisión, donde se evalúan varios factores para que pueda ser viable su producción, en donde fue negado. Aunque la empresa no menciona la razón de esa decisión definitiva, aplauden al creador del proyecto.

¿Dónde está la casita de Bad Bunny?

La casita de Bad Bunny fue muy famosa durante su gira mundial de "Debí Tirar Más Fotos", espacio en el que el cantante hacía su concierto e interactuaba con todo tipo de famosos y celebridades. Sin embargo, dicha construcción sí existe; se basa en una vivienda real que está en la costa de Humacao en Puerto Rico.

Lamentablemente, ante la noticia del set de LEGO inspirado en el escenario, es muy triste, ya que muchos usuarios esperaban poder construir la vivienda y revivir el importante evento musical. Esperemos que más adelante se den a conocer las razones exactas por las que fue rechazado el proyecto.