LEGO lanza sus sets más adorables de Winnie Pooh y Piglet: precio, fecha y qué incluyen

Es momento para que los coleccionistas de tesoros de Disney puedan conseguir los nuevos sets de LEGO de Winnie Pooh. Oficialmente sabemos que llegarán el próximo 1 de marzo con dos modelos adorables: Pooh y Piglet. La verdad es que estos son preciosos y lo mejor es que los pueden disfrutar tanto los fans como los niños. Habrá dos precios distintos, diferentes niveles de dificultad y varios detalles de exhibición que los convierten en piezas muy atractivas para regalar o coleccionar.

Qué trae el set de Winnie Pooh de LEGO

Winnie Pooh recibe el set más grande y detallado de esta nueva línea. Toma en cuenta que este está dirigido a público adulto y constructores con más experiencia. Esto se debe a que incluye 1,399 piezas para armar a Pooh en formato grande junto a su clásica olla de miel. Lo interesante es que la olla se abre y revela dos pequeños cuartos interiores bastante bonitos, lo que agrega valor de juego y no lo deja únicamente como una figura decorativa.

|Crédito: LEGO

Otro punto a tomar en cuenta es que el personaje es totalmente articulado, pues se pueden mover cabeza, orejas, brazos y manos para colocarlo en distintas poses. También incluye una minifigura de Pooh y de Ígor. Si te interesa adquirir el set de LEGO de Winnie Pooh toma en cuenta que este tiene un precio de $3,499 pesos mexicanos (149.99 USD).

Cómo es el nuevo set de Piglet de LEGO

El set de Piglet es más compacto; por lo mismo, también es más accesible. Trae 544 piezas y está recomendado para niños mayores de 9 años. Este set también incluye una figura articulada de Piglet, un pastel de cumpleaños con vela y minifigura extra. Es menos complejo de construir, por lo que no necesitas ser un experto. Lo más importante es que mantiene alto valor visual, por lo que también funciona como pieza decorativa para colecciones temáticas Disney.

|Crédito: LEGO

Si piensas comprar este set, su precio es de $999 pesos mexicanos (39.99 USD).

Por qué estos sets apuntan a ser de los más buscados

Si te interesa hacerte de estos sets para tu colección, toma en cuenta que dentro de estos sets LEGO está apostando por display de personajes nostálgicos, por lo que es posible que estos se agoten rápidamente.

¿Comprarás alguno para tu colección?

