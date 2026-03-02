Los altibajos que Zendaya y Tom Holland superaron antes de dar el “SÍ"

Considerada una de las relaciones más herméticas y estables de la farándula, Zendaya y Tom Holland se habrían casado finalmente el pasado mes de enero luego de estar un año comprometidos. Así lo afirmó Law Roach a Access Hollywood desde la alfombra roja de los premios Actor Awards 2026: "La boda ya sucedió. Te la perdiste". Luego de que el periodista preguntara: "¿Es cierto?", Roach respondió: "¡Es muy cierto!", riendo.

Las especulaciones del compromiso iniciaron durante los Globos de Oro de 2025, el 5 de enero, cuando Zendaya, de 29 años, fue vista luciendo un diamante en el dedo anular de su mano izquierda. El portal TMZ confirmó la noticia al día siguiente, el 6 de enero, citando a fuentes cercanas a la pareja.

¿Cómo y cuándo se conocieron Zendaya y Tom Holland?

La pareja de actores siempre ha sido muy hermética y es conocida por su extrema privacidad. La primera vez que fueron vinculados es en 2016, cuando trabajaron juntos en el rodaje de “Spider-Man: Homecoming”. Sin embargo, a pesar de la química evidente que traspasaba la pantalla, no fue hasta julio de 2017 que su relación se confirmó, aunque ellos prefirieron mantener los detalles bajo llave.

¿Cuáles fueron los altibajos en su relación?

A pesar de la imagen de estabilidad que proyectan hoy, el camino no siempre fue lineal. En agosto de 2019, ambos decían públicamente que estaban solteros. En aquel momento, Zendaya fue vista con Jacob Elordi de vacaciones en Grecia y los paparazzi los captaron besándose. Pero al siguiente mes, Elordi ya parecía estar saliendo con Kaia Gerber.

No fue sino hasta julio de 2021 que Zendaya y Tom volvieron a verse juntos, retomando con más fuerza su noviazgo. "Empezaron a verse mientras rodaban Spider-Man", dijo una fuente en ese entonces a PEOPLE. "Han sido muy cuidadosos en mantenerlo en privado y fuera del ojo público, pero se han ido de vacaciones juntos e intentan pasar el mayor tiempo posible juntos".

Las reglas de oro para proteger su amor

Una de sus principales reglas siempre fue mantener la relación alejada de los focos mediáticos. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Holland habló sobre cómo él y Zendaya prefieren mantener los detalles de su vida personal relativamente privados.

“Nuestra relación es algo que protegemos muchísimo y queremos mantener lo más sagrada posible”, explicó el actor británico. “No creemos que se la debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras”.

A lo largo de los años, los actores han confesado que lo más difícil de su relación ha sido gestionar agendas separadas y muy ocupadas. Holland nació y creció en Londres, mientras que Zendaya nació en California. Por ello, ambos decidieron vivir entre los dos países, aunque Zendaya confesó que la privacidad que le regala Londres junto a Holland es algo que le encanta.

Zendaya intentó mantener su compromiso con Tom Holland “en secreto”

