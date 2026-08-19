4 capítulos de ‘Bluey’ que enseñan a los niños a lavarse las manos antes de comer de manera prácitca y divertida

Lavarse las manos antes de comer es un hábito difícil de enseñar, incluso en edad adulta. Por eso, si tu hijo(a) está en etapa de desarrollo, todavía puedes ayudarle para que se acostumbre a hacerlo todos los días antes de sentarse en la mesa. fortunadamente, hay caricaturas como Bluey que pueden ayudar a hacer este proceso más fácil .

Hay capítulos completos de Bluey en donde los personajes , como Bingo, aprenden la importancia de lavarse, asearse y limpiarse después de jugar. Esta es una lista de los mejores 4 episodios que puedes ponerle a los niños para que, poco a poco, vayan asimilando de manera práctica y divertida.

Estos capítulos de Bluey ayudan a aprender la importancia de lavarse las manos

Bluey, capítulo “Bumworms, Gusanos de cola” (Temporada 2, Episodio 15): en el episodio, Bandit intenta enseñar a las niñas sobre la importancia de la higiene personal simulando que tiene "gusanos" por no lavarse las manos y no mantener la limpieza. A través de la comedia y el juego, las niñas comprenden cómo la suciedad y los gérmenes pueden hacer que te enfermes o sientas malestar.

Ideas de capítulos de Bluey que revelan la importancia del aseo.|(Panadería)

Capítulo de Bluey “Fancy Restaurant, Restaurante elegante” (Temporada 2, Episodio 17): Bluey y Bingo organizan un restaurante romántico para sus padres. Durante la preparación y el servicio de la "comida", se enfatizan las reglas de comportamiento en la mesa, la preparación limpia de los alimentos y los pasos previos antes de sentarse a comer.

Bluey presenta “Takeaway, Comida para llevar” (Temporada 1, Episodio 14): Bingo y los demás esperan la comida fuera de un restaurante chino, el caos se apodera del momento cuando las niñas se ensucian, tiran la comida y necesitan limpiarse las manos de inmediato antes de poder probar un solo bocado. Es ideal para mostrar cómo la suciedad del entorno exige limpiarse antes de tocar los alimentos.

Bingo en el “Hospital, El Hospital” (Temporada 1, Episodio 2): Las niñas juegan a ser doctoras y Bandit es el paciente. Aunque el episodio se centra en el juego de roles, introduce a los niños el concepto de los gérmenes, los virus y la importancia de la desinfección y el cuidado de la salud para evitar contagios.

Cómo enseñar a los niños a lavarse las manos antes de comer, además de ver capítulos de Bluey

Puedes complementar el tiempo de diversión enseñando a tu hijo(a) a lavarse las manos en la práctica y con el ejemplo. Según UNICEF, lo primero que debes hacer es explicarle la importancia de este hábito, compararlo con la limpieza dental y mostrarle el paso a paso.

Uno de los mejores trucos señalados por expertos es hacer de este hábito una actividad familiar; es decir, antes y después de comer, todos juntos lavarse las manos para que se sienta acompañado y guiado.