4 capítulos de ‘Masha y el Oso’ y ‘Bluey’ para aprender a entender la tristeza

Entender la tristeza puede ser algo complejo para los niños, ya que es un sentimiento que nos genera muchas situaciones internas. Por eso 'Masha y el Oso' y 'Bluey', además de ser divertidos para los pequeños, pueden aprender un poco de situaciones cotidianas.

Es así, que te dejaremos los 4 capítulos que debes ponerle a tus pequeños para que entiendan ese sentimiento, con los que lograrán absorber mejor lo que perciben.

4 capítulos de 'Masha y el Oso' y 'Bluey' para entender la tristeza

Es importante que en la infancia a los niños se les enseñe a entender lo que sienten, no a minimizar o evitarlo. Por eso puedes hacer uso de los 4 capítulos de 'Masha y el Oso' y 'Bluey', donde los personajes se enfrentan a la decepción, por lo que tienen que entender la tristeza que sienten. Considera las siguientes opciones:

"El gran lavado" de Masha y el Oso

Oso se encarga de colocar un lavadero en el jardín, por lo que Masha se encarga de ensuciar todo salpicando los charcos, causando que su compañero se sienta triste por el caos total que se ha hecho. Al final es una forma de entender que ciertas acciones que hacemos podemos lastimar a nuestros seres queridos, en especial en aquellas personas a quienes queremos.

"Imitadora" de Bluey

Todo es diversión cuando Bluey se encarga de imitar los movimientos de su padre, hasta que se encuentra con un pajarito herido, aunque lo llevan al veterinario el ave muere. Es una forma de procesar la muerte en la infancia, lidiando con los sentimientos de pérdida.

"Día de Mermeladas" de Masha y el Oso

Oso opta por conseguir frutos rojos para poder hacer mermeladas caseras, por lo que Masha decide unirse para ayudar en la preparación, comiendo gran parte de los insumos recolectados. Siendo un claro ejemplo de que la impaciencia puede generar cierto caos y frustración en las personas con 'Masha y el Oso'.

"Campamento" de Bluey

Dentro de los capítulos que debes ver para entender la tristeza, tenemos el episodio del perrito azul, cuando conoce a una pequeña niña que habla en francés, aunque no se entienden logran pasar horas de diversión juntos hasta que se tienen que separar. Es una forma de entender que hay personas que se quedan poco tiempo con nosotros, pero se convierte en un momento importante en nuestra vida.