Peppa Pig y Bluey tienen capítulos donde los personajes deben ordenar juguetes, cuidar sus cosas o asumir las consecuencias de no prestar suficiente atención a aquello que utilizan, como lo son estos 5 episodios, que les enseñarán a los niños la importancia de ello. Mientras que estos otros tantos les enseñarán a peinarse solitos.

Las series infantiles pueden servir como punto de partida para hablar con los pequeños sobre el cuidado de sus pertenencias. Así, el niño puede identificar qué ocurrió, por qué sucedió y qué pudo hacer el personaje para conservar mejor sus objetos. Por su parte, estos 5 juguetes de Plim Plim y Masha y el Oso ayudan a los menores a despertar mentalmente.

Cabe destacar que estos episodios no son lecciones de vida, sino de historias que se pueden aprovechar para conversar con los pequeños sobre hábitos que también puede aplicar en casa.

5 episodios de Peppa Pig y Bluey para enseñar a los niños la importancia de cuidar sus cosas|Panadería

Capítulos que enseñan a los niños a cuidar sus cosas

1. Daddy Robot: Bluey y Bingo deben ordenar el cuarto de juegos. La sinopsis del capítulo explica que las hermanas no quieren recoger el cuarto de juegos y recurren a Daddy Robot para que haga esa tarea por ellas.

2. Duck Cake: Este episodio es de la segunda temporada. La historia trata de que Bluey quiere ayudar a su papá a preparar el pastel de cumpleaños de Bingo, pero antes debe guardar sus juguetes.

3. Keepy Uppy: Bluey, Bingo y mamá intentan mantener un globo en el aire sin que toque el suelo. Papá aumenta la dificultad al utilizar un ventilador y después un soplador de hojas; el globo termina fuera del alcance de la familia y finalmente explota.

4. The Toy Cupboard: El capítulo puede acompañarse con una actividad posterior en la que el niño clasifique sus juguetes por tipo y determine dónde debe colocar cada grupo.

5. Lost Keys: En este episodio, Papá Pig pierde las llaves del automóvil después de jugar con ellas cerca de un desagüe. La historia presenta una consecuencia directa de manipular un objeto en un lugar poco seguro.