4 capítulos de Masha y el Oso y Bluey para que los niños aprendan a compartir sus juguetes sin hacer berrinches

Aprender a compartir no siempre es sencillo para los niños. Cuando aparece un juguete favorito, puede ser difícil esperar un turno, aceptar un “no” o dejar que alguien más lo use. Por eso, algunos capítulos de Bluey y Masha y el Oso pueden convertirse en una herramienta divertida para hablar sobre estas situaciones cotidianas.

Capítulos de Bluey y Masha y el Oso que ayudan a entender que compartir también es parte del juego

A través de personajes que enfrentan pequeños conflictos, Bluey y Masha y el Oso muestran que jugar con otros implica escuchar, respetar turnos y encontrar soluciones cuando dos personas quieren lo mismo.



El xilófono mágico — Bluey. Bluey y Bingo descubren que tener el control de un juguete puede cambiar por completo la dinámica de su juego. De acuerdo con SincroGuia TV, la disputa entre ambas permite hablar sobre la importancia de respetar turnos, ceder y evitar que querer ganar termine arruinando la diversión. Tierra a la sombra — Bluey. En este capítulo, el juego funciona mejor cuando existen reglas que todos conocen y respetan. Es una buena oportunidad para explicar a los niños que establecer acuerdos permite que todos tengan un espacio para participar, en lugar de intentar quedarse con todo.

¡No pasar! — Masha y el Oso. Masha se encuentra con una situación en la que debe aprender a respetar límites y convivir con otra persona dentro de un mismo espacio. El episodio permite conversar con los niños sobre cómo llegar a acuerdos cuando se comparten lugares, objetos o recursos.

La mermelada perfecta — Masha y el Oso. Masha quiere encargarse de todo por sí misma, pero pronto descubre que las cosas pueden resultar mucho mejor cuando permite que los demás participen. El capítulo ayuda a mostrar que colaborar y repartir responsabilidades puede convertir una actividad complicada en un momento divertido.

¿Cómo aprovechar estos capítulos de Bluey y Masha y el Oso en casa?

Después de verlos, puedes hacer preguntas sencillas como: “¿Qué pasó cuando no quisieron compartir?”, “¿cómo pudieron resolverlo?” o “¿qué harías tú si los dos quieren el mismo juguete?”.

También pueden practicar con sus propios juguetes: establecer turnos, intercambiar objetos o inventar juntos una nueva forma de jugar. Así, de acuerdo con TyC Sports, la idea de compartir deja de ser solamente una regla y se convierte en una habilidad que pueden poner en práctica.