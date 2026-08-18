5 juguetes de ‘Bluey’ diseñados para enseñar a los niños a manejar la frustración
Cuando una pieza no encaja o el juego no sale como esperaba, tu hijo tiene una oportunidad para aprender algo que le servirá mucho más allá de la hora de juego
Aprender a manejar la frustración es parte del desarrollo infantil y estos juguetes de Bluey pueden ofrecer situaciones cotidianas para practicarlo sin convertirlas en una lección formal. Cuando un niño debe esperar su turno, equivocarse, intentar nuevamente o aceptar que una partida no salió como esperaba, tiene la oportunidad de reconocer lo que siente y descubrir distintas formas de reaccionar.
Juguetes de Bluey que pueden ayudar a practicar la tolerancia a la frustración en los niños
Los juegos inspirados en Bluey aprovechan algunas de las dinámicas que hacen reconocible a la serie: imaginar situaciones, resolver pequeños retos y disfrutar del proceso más allá del resultado. Estas opciones pueden convertirse en oportunidades para acompañar a los niños mientras aprenden que equivocarse o no ganar a la primera también forma parte de jugar.
- Juego de mesa Bluey Scavenger Hunt. Este juego propone una dinámica de búsqueda en la que los participantes realizan actividades y responden preguntas. Al plantear retos para compartir en grupo, permite practicar la cooperación y descubrir que divertirse no depende únicamente de ser quien gana.
- Peluche interactivo Escondidas con Bluey. El juego consiste en encontrar a Bluey siguiendo las pistas sonoras que proporciona el juguete. Si el niño no consigue localizarla rápidamente, tiene que volver a intentarlo y cambiar su estrategia, convirtiendo la búsqueda en una oportunidad para practicar la perseverancia.
- Juego de mesa Bluey Keepy Uppy. Inspirado en el juego de mantener el globo en el aire, este juguete requiere coordinación y atención para evitar que caiga. Los errores forman parte de la dinámica y permiten que el niño experimente que una partida puede reiniciarse después de un fallo.
- Rompecabezas de madera de Bluey. Armar un rompecabezas implica probar distintas posibilidades hasta encontrar dónde encaja cada pieza. Cuando alguna no corresponde, el niño puede aprender a detenerse, buscar otra alternativa y continuar en lugar de abandonar el reto ante el primer error.
- Trouble: Bluey Edition. Esta versión del clásico juego de mesa incorpora una dinámica en la que las piezas pueden regresar al punto de partida. Es una oportunidad para practicar cómo reaccionar cuando algo inesperado hace perder parte del avance y aprender a continuar jugando sin dejar que el resultado arruine la experiencia.