Hacer un nudo no es tarea nada fácil, sobre todo para los niños de entre 1 y 6 años, ya que este proceso requiere coordinación de ambas manos, precisión y buena memoria para recordar los pasos. Es por ello que existen 4 capítulos de Peppa Pig y Bluey para que los pequeños aprendan a amarrarse los zapatos solos. Mientras que estos 4 episodios de Plim Plim les ayudarán con el orden, la higiene y la responsabilidad.

Esta práctica les será de gran ayuda a los pequeños de entre 3 y 6 años, que son los que ingresan por primera vez al preescolar, etapa en la que se desprenden por primera vez de los padres. En esta selección de episodios hay un caso relacionado con los cordones y otros tres que pueden servir como apoyo para trabajar habilidades. Mientras que hay 4 capítulos de Masha y el Oso para que aprendan a limpiar la casa.

Capítulos para aprender a amarrarse los zapatos solos

1. Sticky Gecko: En el episodio 12 de la segunda temporada, Bluey y Bingo se preparan para salir al parque. La rutina se complica por diferentes interrupciones: Bluey no encuentra su sombrero, Bingo debe cepillarse los dientes y ambas quieren terminar su juego antes de salir. Además, hay una escena en la que Bingo tarda en atarse los cordones de sus patines.

4 capítulos de Peppa Pig y Bluey para que los niños aprendan a amarrarse los zapatos solos|Panadería

2. Bike: En este episodio de la primera temporada, Bluey intenta aprender a montar bicicleta sin estabilizadores y se frustra porque no consigue hacerlo de inmediato. El capítulo puede utilizarse para trabajar una habilidad importante durante el aprendizaje del nudo: tolerar los errores y repetir una secuencia.

3. New Shoes: Este episodio de la primera temporada muestra a Peppa después de perder sus zapatos negros. Por ello, su mamá la lleva a una tienda para comprar un nuevo par rojo. En el capítulo se reconoce el calzado, saber dónde está y comprender que cada actividad puede requerir un tipo diferente de zapato.

4. Ballet Lesson: Este episodio de la primera temporada muestra a Peppa durante una clase de ballet. Si bien la historia no funciona cómo hacer nudos en las agujetas, el contexto habla sobre la preparación del cuerpo y la ropa antes de comenzar una actividad física.