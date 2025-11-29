MAMA Awrads 2025: Estos son TODOS los artistas premiados del primer día

te 28 y 29 de noviembre se estarán realizando en el Estadio Kai Tak de Hong Kong los tan esperados MAMA Awrads 2025, la ceremonia de entrega de premios que reconocen a los mejor de la música en todo Asia, el cuál en las últimas ediciones le han dado gran impulso al K-Pop, donde los fans son quienes votan por sus artistas favoritos, aunque el ganador se da a conocer tomando en cuenta diversos factores.

Este sistema mixto combina votación de fans, alcance de ventas y la evaluación de un grupo de expertos, donde además de premiar, se vuelve en un evento donde algunos de los nominados ofrecen presentaciones icónicas, donde podemos ver colaboraciones únicas y año con año han ganado mayor visibilidad.

¿Quiénes ganaron en los MAMA 2025?

Durante este primer día de premiaciones, el actor protagonista del K-Drama "Si la Vida te da Naranjas" Park Bo Gum, fue que se anunciaron a los siguientes ganadores que han cautivado al púbico durante este 2025:



Elección de los Fans del Año: ENHYPEN

ENHYPEN Canción del Año: Rosé y Bruno Mars – “APT”.

Rosé y Bruno Mars – “APT”. Top 10 Masculino (Elegido por los Fans): Baekhyun, SEVENTEEN, Jin, ENHYPEN, G-Dragon, j-hope, NCT DREAM, RIIZE, Stray Kids, ZEROBASEONE

Baekhyun, SEVENTEEN, Jin, ENHYPEN, G-Dragon, j-hope, NCT DREAM, RIIZE, Stray Kids, ZEROBASEONE Top 10 Femenino (Elegido por los Fans): Irene, IU, ILLIT, aespa, BABYMONSTER, Hearts2Hearts, i-dle, ITZY, LE SSERAFIM, TWICE

Irene, IU, ILLIT, aespa, BABYMONSTER, Hearts2Hearts, i-dle, ITZY, LE SSERAFIM, TWICE Logro Inspirador: Super Junior

Super Junior Canción Tendencia Global: IVE – “REBEL HEART”

IVE – “REBEL HEART” Mejor Nuevo Artista : CORTIS, Hearts2Hearts

CORTIS, Hearts2Hearts Grupo Masculino Favorito: BOYNEXTDOOR

BOYNEXTDOOR Grupo Femenino Favorito: IVE

IVE Artista Global Favorito de TELASA: ENHYPEN

ENHYPEN Artista Global Favorito: IVE

La segunda parte de las premiaciones se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre a las 7:30 pm (hora local), donde podremos saber a los demás ganadores de esta ola de cultura que cada vez gana más popularidad en todo el mundo.