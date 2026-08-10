Calendario COMPLETO de todos los partidos de la Leagues Cup 2026, del lunes 10 al domingo 16 de agosto

Conforme pasan los partidos y los días, los equipos se encargan de posicionarse entre los mejores, buscando obtener el preciado título de la Leagues Cup 2026, haciendo que solamente los mejores clubes mexicanos o extranjeros lleguen a la cima.

Para que no dejes pasar ningún detalle, te explicaremos el calendario completo de partidos del 10 al 16 de agosto, días que debes apartar para ver la gran justa deportiva.

¿Cuál es el calendario completo de la Leagues Cup 2026?

Aunque ya son varios los partidos que se han realizado en la Leagues Cup 2026, aun quedan varios encuentros disponibles. Del 10 al 16 de agosto ya se tienen contemplados varios partidos, contando con las siguientes fechas:

11 de agosto

Columbus Crew VS PUMAS (5:30 pm)

Charlotte FC VS Club Pachuca (5:30 pm)

FC Cincinnati VS ATLAS FC (6:00 pm)

Minnesota United FC VS Atlante FC (6:30 pm)

Real Salt Lake VS FC Juárez (7:30 pm)

Club Tigres VS Vancouver Whitecaps FC (8:00 pm)

12 de agosto

Orlando City VS Atlético de San Luis (5:30 pm)

Inter Miami CF VS Club León (5:30 pm)

CF Monterrey VS Nashville SC (6:00 pm)

Toluca CF VS FC Dallas (8:00 pm)

San Diego FC VS Club Puebla (8:15 pm)

Los Angeles Football Club VS Club Querétaro (8:30 pm)

Seattle Sounders FC VS Chivas de Guadalajara (8:30 pm)

13 de agosto

Philadelphia Union VS Club Santos Laguna (5:00 pm)

New York City FC VS Club Necaxa (5:30 pm)

Club América VS Austin FC (6:30 pm)

Cruz Azul VS Chicago Fire FC (7:00 pm)

Portland Timbers VS Club Tijuana (8:30 pm)

¿Dónde será la final de la Leagues Cup 2026?

Aunque todavía no aparece la fecha de la final de la Leagues Cup 2026, se espera que se haga el 6 de septiembre, pero todavía no se ha confirmado nada. Igualmente, el estadio en el que se va a realizar se desconoce, por lo que debemos esperar a que los partidos avancen.

Aprovecha el calendario completo que te proporcionamos para que puedas apartar los siguientes días, viendo los juegos de tus clubes favoritos. ¿Quién será el triunfador del encuentro?