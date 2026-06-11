A qué hora dejarán entrar al FIFA Fan Fest CDMX todos los días: el horario día por día al Zócalo
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya inició y con ello una fiesta pambolera de la que todos quieren formar parte, y el Zócalo es el epicentro de ello
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ arranca este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, justa que durará poco más de un mes y que sin duda se vivirá a tope en el país al tener 3 sedes: Guadalajara, Monterrey y la CDMX, donde podrás ver todos los partidos en el FIFA Fan Fest que se ubicará en el Zócalo capitalino, donde Banda El Recodo dará un concierto gratis.
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El FIFA Fan Fest será gratis y estará abierta al público durante los 34 días de la justa veraniega; es decir, desde el día de la inauguración hasta cuando se dispute la Gran Final. Algo que hay que tomar en cuenta es que se puede ingresar en cualquier momento, después del horario de apertura, siempre y cuando el recinto no haya alcanzado su capacidad máxima. Aquí puedes ver la inauguración.
Los horarios del FIFA Fan Fest del Zócalo de la CDMX
- Jueves 11 de junio: 10:00 am – 10:30 pm
- Viernes 12 de junio: 11:00 am – 9:30 pm
- Sábado 13 de junio: 11:30 am – 9:30 pm
- Domingo 14 de junio: 9:30 am – 7:30 pm
- Lunes 15 de junio: 8:30 am – 6:30 pm
- Martes 16 de junio: 11:30 am – 9:30 am
- Miércoles 17 de junio: 9:30 am – 10:30 pm
- Jueves 18 de junio: 8:30 am – 9:30 pm
- Viernes 19 de junio: 11:30 am – 9:30 pm
- Sábado 20 de junio: 9:30 am – 8:30 pm
- Domingo 21 de junio: 8:30 am – 6:30 pm
- Lunes 22 de junio: 9:30 am – 8:30 pm
- Martes 23 de junio: 9:30 am – 10:30 pm
- Miércoles 24 de junio: 11:30 am – 9:30 pm
- Jueves 25 de junio: 12:30 pm – 10:30 pm
- Viernes 26 de junio: 11:30 am – 11:30 pm
- Sábado 27 de junio: 13:00 – 22:30 horas
- Domingo 28 de junio: 11:00 am – 7:30 pm
- Lunes 29 de junio: 9:30 am – 9:30 pm
- Martes 30 de junio: 9:30 am – 9:30 pm
- Miércoles 1 de julio: 8:30 am – 8:30 pm
- Jueves 2 de julio: 11:30 am – 11:30 pm
- Viernes 3 de julio: 10:30 am – 10:00 pm
- Sábado 4 de julio: 9:30 am – 9:30 pm
- Domingo 5 de julio: 11:00 am – 8:30 pm
- Lunes 6 de julio: 11:30 am – 8:30 pm
- Martes 7 de julio: 8:30 am – 4:30 pm
- Jueves 9 de julio: 12:30 pm – 7:30 pm
- Viernes 10 de julio: 11:30 am – 6:30 pm
- Sábado 11 de julio: 13:30 – 21:30
- Martes 14 de julio: 11:00 am – 3:30 pm
- Miércoles 15 de julio: 11:00 am – 3:30 pm
- Sábado 18 de julio: 13:00 – 17:30
- Domingo 19 de julio: 11:00 am – 4:00 pm