La Copa Mundial de la FIFA 2026™ arranca este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, justa que durará poco más de un mes y que sin duda se vivirá a tope en el país al tener 3 sedes: Guadalajara, Monterrey y la CDMX, donde podrás ver todos los partidos en el FIFA Fan Fest que se ubicará en el Zócalo capitalino, donde Banda El Recodo dará un concierto gratis.

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El FIFA Fan Fest será gratis y estará abierta al público durante los 34 días de la justa veraniega; es decir, desde el día de la inauguración hasta cuando se dispute la Gran Final. Algo que hay que tomar en cuenta es que se puede ingresar en cualquier momento, después del horario de apertura, siempre y cuando el recinto no haya alcanzado su capacidad máxima. Aquí puedes ver la inauguración.

A qué hora dejarán entrar al FIFA Fan Fest CDMX todos los días: el horario día por día al Zócalo|IA

Los horarios del FIFA Fan Fest del Zócalo de la CDMX