Hora EXACTA en la que inicia el partido de Seattle Sounders vs. Chivas, para ver el juego de la Leagues Cup en Estados Unidos

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentarán a Seattle Sounders este miércoles 12 de agosto en lo que será la tercera jornada de la Leagues Cup 2026. Partido que se presenta como uno de los más esperados de la jornada, por lo que si no te quieres perder nada del esperado encuentro, esto es lo que debes saber sobre los husos horarios para disfrutar del encuentro desde los Estados Unidos.

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El esperado partido entre Seattle Sounders y Chivas de Guadalajara, se llevará a cabo este miércoles 12 de agosto del 2026, a partir de las 20:30 horas (tiempo del centro de México), dentro del Lumen Field de Seattle, Washington, dentro de un juego que corresponde a la jornada 3 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.

Horarios para ver el partido desde las distintas zonas de los Estados Unidos

Tiempo del Pacífico (PT): Para Seattle, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, y San Diego, el partido comenzará en punto de las 19:30 horas.

Tiempo de la Montaña (MT): Para Denver, Phoenix, Salt Lake City, Albuquerque, y Boise, el partido comenzará en punto de las 20:30 horas.

Tiempo del Centro: (CT): Para Chicago, Houston, Dallas, San Antonio y Minneapolis, el juego comenzará en punto de las 21:30 horas.

Tiempo del Este (ET): Para Nueva York, Miami, Orlando, Atlanta, y Washington D. C., el juego comenzará en punto de las 11:30 horas.

¿Cómo llegan los equipos al encuentro?

Las Chivas, dirigidas por Gabriel Milito, llegan a este partido matemáticamente eliminadas del torneo. s, sumando apenas un punto que no le permite alcanzar los cuartos de final. Necesitan una victoria contundente en el tiempo reglamentario ante Chivas y depender de otros resultados de la MLS, lo que lo pone en una situación complicada como el actual campeón.