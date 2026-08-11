Fecha del partido entre Monterrey vs. Nashville SC, para ver el juego de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos

Este 12 de agosto del 2026, la escuadra del Monterrey se enfrentará al Nashville SC, dentro de la tercera jornada de la Leagues Cup 2026, y si no te quieres perder nada de este encuentro, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre los diferentes husos horarios para disfrutar del partido desde los Estados Unidos y no perderte un solo segundo de este esperado encuentro.

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Horarios para ver el Monterrey vs. Nashville SC desde los Estados Unidos

De acuerdo con el calendario oficial de la Leagues Cup 2026, este miércoles 12 de agosto del 2026, Monterrey enfrentará a Nashville SC, dentro de la jornada tres del torneo. El partido se jugará dentro del GEODIS Park de Nashville y está programado para ser disputado en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México). No obstante, para seguir el encuentro desde los Estados Unidos, debes tomar en cuenta los distintos husos horarios.

Husos horarios para ver el partido entre Monterrey y Nashville SC desde los Estados unidos

Tiempo del Este (TE): Para Nueva York, Miami, Washington D. C., y Atlanta, el partido comenzará en punto de las 20:10 horas.

Tiempo del Centro (TC): Para Chicago, Houston, Dallas, Nashville, Nueva Orleans, el partido comenzará en punto de las 19:10 horas.

Tiempo de la Montaña (TM): Para Denver, Salt Lake City, el partido comenzará en punto de las 17:10 horas.

Tiempo del Pacífico (TP): Para Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas, y Phoenix, el partido comenzará a punto de las 17:10 horas.

Tiempo de Alaska (TA): Anchorage, Juneau, el partido comenzará en punto de las 14:10 horas.

Tiempo de Hawái-Aleutiano (TH): El partido comenzará en punto de las 14:10 horas.

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