Hora EXACTA en la que inicia la transmisión del América vs. Austin FC, para ver la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos

Club América enfrentará a Austin FC, la tarde de hoy jueves 13 de agosto, dentro de la tercera jornada de la Leagues Cup 2026, en lo que promete ser uno de los juegos más esperados de toda la jornada y, si no quieres perderte nada del encuentro, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre los husos horarios para ver el encuentro desde los Estados Unidos y no perderte nada de uno de los encuentros determinantes del torneo.

Ahora lee: Hora EXACTA en la que inicia el partido de Seattle Sounders vs. Chivas, para ver el juego de la Leagues Cup en Estados Unidos

¿A qué hora verá el partido de América que enfrentará a Austin FC dentro de la Leagues Cup 2026?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el Club América, enfrentará a Austin FC por la tarde de hoy jueves 13 de agosto dentro de lo que será la tercera jornada de la Leagues Cup 2026. El partido se disputará en punto de las 18:30 horas (6:30 PM) tiempo del centro de México, contando como sede al Q2 Stadium de Austin, Texas.

Toma en cuenta los siguientes husos horarios para ver el encuentro desde los Estados Unidos.

Tiempo del Este (ET): Para Nueva York, Miami, Atlanta, Charlotte, y Detroit, el juego comenzará en punto de las 19:30 horas.

Tiempo del Centro: Para Austin (Sede), Chicago, Houston, Dallas y Nueva Orleans, el partido comenzará en punto de las 18:30 horas.

Tiempo de la Montala: Para Denver, Phoenix, Salt Lake City y El Paso, el juego comenzará en punto de las 17:30 horas.

Tiempo del Pacífico: Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco y Seattle, el partido comenzará en punto de las 16:30 horas.

No te pierdas nada de la emoción del deporte más visto del mundo y sigue toda la cobertura de la Liga MX desde todas nuestras plataformas digitales y redes sociales oficiales de TV Azteca y Azteca 7.