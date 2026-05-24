Canal de TV abierta y HORA EXACTA para ver Pumas vs Cruz Azul, final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Todo listo para la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el partido de vuelta entre Pumas contra Cruz Azul se dará hoy domingo 24 de mayo en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro del país, para verlo en vivo no olvides sintonizar la señal de Azteca 7 para escuchar a la mejor dupla de la narración deportiva, Cristian Martinoli y Luis García quienes junto con Zague, Jorge Campos, David Medrano y todo el equipo de Azteca Deportes, llevarán todos los detalles de este encuentro.

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Por otro lado, si no cuentas con una señal en vivo a través de una televisión, no te preocupes, da clic aquí y desde este enlace podrá ver el juego de vuelta de la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX donde Pumas recibirá a Cruz Azul.

Posibles alineaciones de Pumas vs Cruz Azul para la Final del Clausura 2026

Pumas podría salir al campo con: Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Alvaro Angulo, Rodrigo López, Adalberto Coco Carrasquilla, Uriel Antuna, Jordan Carrillo, Pedro Vite, Juninho Vieira y Robert Morales.

Cruz Azul por su parte contaría con la presencia de: Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jeremy Márquez, Amaury García, Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi y Christian Ebere.

Pumas vs Cruz Azul, antecedentes de finales en la Liga MX

Pumas y Cruz Azul sólo se han medido en dos ocasiones en finales de la Liga MX, la primera se dio en la temporada 1978-1979, cuando los Celestes se impusieron en el marcador global 2-0, sin embargo, los del Pedregal cobraron venganza y pudieron obtener la revancha en la campaña 1980-1981 con un tablero de 4-2, por lo que, el encuentro de vuelta del Clausura 2026 es claramente para determinar el desempate, no olvides sintonizar la señal de Azteca 7 en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México.

