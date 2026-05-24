Oliver, Naruto o Goku: la Leyenda de la Selección Colombiana que quería ser como el protagonista de este anime

La Selección de Colombia estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de no haber clasificado a Qatar 2022 y contará con grandes personalidades, una de ellas es la de su principal leyenda contemporánea, hablamos de James Rodríguez, quien en un documental reveló que, cuando era niño soñaba con ser como el protagonista de Los Supercampeones, específicamente como Oliver Atom.

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A través de un documental fue como la leyenda y capitán de la Selección de Colombia reveló que cuando era niño una de sus caricaturas preferidas era ser como Oliver Atom el protagonista de los Supercampeones, de hecho, gran parte de su motivación para seguir entrenando era ver el anime y pensar que un día sería como el líder del Niupi.

¿De qué trata los Supercampeones?

El anime Captain Tsubasa o como mejor los conocemos en México y Latinoamérica, Supercampeones, es una serie animada que se centraba en el futbol, la cual narra la vida de Tsubasa Ozora más reconocido como Oliver Atom, quien junto con sus amigos es entrenado por un jugador ya retirado y con problemas por haberse lesionado y no poder haber seguido.

En esta historia vemos la ambición de un niño que tiene un super talento y quizás lo que más le llamaba la atención a James Rodríguez era su parecido con Oliver, quien era capitán y líder del Niupi, pero de igual manera fue aquí en donde el anime hizo referencia a un número emblemático de aquella década de los 90´s, el 10; este dorsal fue portado por grandes leyendas del futbol internacional, nombres como: Maradona y Pelé fueron quienes hicieron que todo futbolista quisiera portar en su playera este dígito, ya que para muchos era el mejor y mágico.

¿Cuándo juega la Selección de Colombia?

James Rodríguez y la Selección de Colombia jugarán sus partidos de Fase de Grupos el Miércoles 17 de junio de 2026 ante su similar de Uzbekistán en la Ciudad de México en el Coloso de Santa Úrsula, posteriormente viajarán a tierras tapatías para enfrentarse ante RD de Congo el martes 23 de junio en el Estadio Guadalajara y cerrarán contra Portugal el sábado 27 de junio en el Estadio Miami.

