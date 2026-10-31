¿Quién cantó el Himno Nacional Mexicano en la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli hoy sábado 31 de octubre?

La esperadísima pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Christian Mbilli arrancó con una sorpresa: no hubo un cantante que se encargara de interpretar el Himno Nacional Mexicano, como se acostumbra en este tipo de eventos. Se llevó a cabo una ceremonia en la cual sonó "La Marsellesa" y posteriormente el Himno Nacional Mexicano, pero no hubo interpretación en vivo.

Sin embargo, el público se encargó de ponerle efusividad y sentimiento al Himno Nacional. Los mexicanos que se encontraban en el recinto tras viajar a Riad, Arabia Saudita, cantaron con mucha emoción mientras veíamos las imágenes del Canelo antes de salir al ring.

Incluso los comentaristas de Box Azteca refirieron que se había tratado de una decisión inusual no tener a un cantante mexicano a cargo del Himno antes del enfrentamiento, pero esto no restó emoción al momento.

Cuando apareció Saúl 'Canelo' Álvarez, lo acompañaba Tito Double P cantando el tema "Dopamina". Horas antes se le había visto al boxeador tapatío llegar al recinto acompañado del cantante de regional mexicano.

Quiénes han cantado el Himno Nacional Mexicano en las peleas de Saúl 'Canelo' Álvarez

En la trayectoria del 'Canelo' Álvarez resuenan momentos donde el Himno Nacional Mexicano fue interpretado por artistas como Majo Aguilar en 2025, Camila Fernández en 2024, Danna en 2023, Carolina Ross en 2022, Carín León en 2022 y Ángela Aguilar en 2021. También Carlos Rivera ha cantado antes de uno de sus enfrentamientos, esto ocurrió en 2019.

Este emotivo momento que suele ocurrir antes de cada pelea, no se ha librado de polémica. En 2024, Camila Fernández tuvo un pequeño error durante su presentación: dijo "profanar con su planta tu tierra" en lugar de "profanar con su planta tu suelo".

Dónde ver la pelea del Canelo Álvarez vs. Mbilli

Este sábado 31 de octubre transmite la pelea del Canelo Álvarez vs. Mbilli en televisión abierta por la señal de Azteca 7. También está disponible en el sitio web oficial de Azteca 7 y en la app TV Azteca En Vivo.