Hora EXACTA de inicio de transmisión del partido Chivas vs. Juárez, de la Liga BBVA MX, para ver desde Estados Unidos

Es oficial, los partidos de la Liga BBVA MX están de vuelta ya que de manera formal ha comenzado el Torneo Apertura 2026, mismo que actualmente se encuentra en su segunda jornada y uno de los partidos más emocionantes por parte de toda la afición es el que disputará el equipo de Chivas vs. Juárez, es por eso que a continuación te contamos todos los detalles sobre este duelo deportivo.

Chivas vs Juárez: Hora EXACTA para ver desde Estados Unidos el partido de la Liga BBVA MX

Este partido se llevará a cabo este 25 de julio en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco. El equipo rojiblanco dirigido por el argentino Gabriel Milito y el FC Juárez, al mando del portugues Pedro Miguel Faria Caixinha se enfrentarán en la cancha en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México, como un compromiso que forma parte de la segunda jornada. Sin embargo, si te encuentras en Estados Unidos te compartimos la hora de transmisión en este país, es importante que recuerdes que en cada zona de esta nación la hora cambia debido a los husos horarios de cada región.



Hora del Este (ET): 19:07 horas

Hora del Centro (CT): 18: 07 horas

Hora de la Montaña (MT): 17:07 horas

Hora del Pacífico (PT): 16: 07 horas

Liga BBVA MX 2026: ¿Cómo llega Chivas y Juárez al partido de la segunda jornada?

El Rebaño Sagrado llega a este compromiso luego de haberse enfrentado al Toluca el pasado 18 de julio en el Estadio Akron en Guadalajara en donde el equipo rojiblanco no logró obtener la victoria luego de quedar 2-0, favor de los Diablos Rojos, por su parte Juárez llega luego de haber disputado un partido contra Puebla en el Estadio Olímpico Benito Juárez como parte de la Jornada 1 en donde el marcador terminó con un resultado 0-1, favor de La Franja por lo que en esta ocasión tanto Chivas como Juárez buscarán dejarlo todo en la cancha para lograr sumar puntos en el torneo.