HORARIO REPROGRAMADO: Esta es la hora EXACTA de la transmisión del Puebla vs. Toluca, partido de la Liga BBVA MX para verlo desde Estados Unidos

Tras mucha incertidumbre, por fin se ha definido cuándo se jugará el partido de la Jornada 7 entre Puebla vs. Toluca, por lo que contaremos todo lo que debes de saber para no perderte ningún momento de este encuentro entre “La Franja” y “El Chorizo Power” que iba a ser parte del Viernes Botanero del 04 de septiembre.

Te puede interesar: Link GRATIS para ver en vivo y online el partido del FC Juárez vs. Pachuca, de la Liga BBVA MX

Para buenas noticias, este partido se estará llevando a cabo el próximo 15 de septiembre, siendo uno de los más esperados pues si hay un equipo que siempre suele ser difícil es el Toluca, quienes actualmente se encuentran en la segunda posición de la tabla general del Apertura 2026 únicamente superados por el América, y por otro lado el Puebla ha encontrado cierta regularidad ubicándose en 8vo lugar, con el último pase a la Liguilla.

¿A qué hora ver el partido de Puebla vs. Toluca desde Estados Unidos de la Jornada 7?

Si bien, se tuvo que posponer este encuentro, de momento todo indica que este se estaría llevando en punto de las 7:00 pm (hora del Centro de México) el martes 15 de septiembre, en una jornada atípica para el fútbol mexicano, por lo que si quieres seguir la imperdible transmisión, desde Estados Unidos, te compartiremos los detalles para que lo sigas por Azteca 7.



Horario del Este: 8:00 pm

Hora del Centro: 7:00 pm

Hora de la Montaña: 7:00 pm

Hora del Pacífico: 5:00 pm

¿Por qué se pospuso el partido de Puebla vs. Pachuca?

Si bien, todo estaba previsto para que ambos equipos se enfrentaran en la Jornada 7 de la primera semana de septiembre, este se tuvo que posponer debido a que los Diablos del Toluca estará jugando el día 05 de septiembre la Final de la Leagues Cup vs. los Rayados del Monterrey.

Será hasta el martes 15 de septiembre que veremos si el Toluca logrará enfrentar al conjunto camotero siendo campeón o llegará a la ciudad poblana con las manos vacías.

