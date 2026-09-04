Link GRATIS para ver en vivo y online el partido del FC Juárez vs. Pachuca, de la Liga BBVA MX

¡Es viernes botanero! La Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX arranca este viernes, 4 de septiembre, con un duelo imperdible entre el FC Juárez vs Pachuca, mismo que podrás seguir completamente GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca 7. Ya sea que nos sintonices en TV abierta o ingreses a nuestro sitio web oficial. Este es el link libre para seguir el partido de esta noche: Transmisión de partidos GRATUITOS - FC Juárez vs Pachuca, HOY. Si lo prefieres, también puedes seguir el encuentro en cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

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FC Juárez vs Pachuca: ¿A qué hora empieza el partido? Así puedes ver la transmisión gratis y en vivo

El duelo entre el FC Juárez vs Pachuca tendrá lugar la noche de este viernes, 4 de septiembre, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México. El encuentro dará inicio en punto de las 9:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, nuestra transmisión arranca desde las 8:50 p.m., con una breve previa.

¿Cómo llegan el FC Juárez y Pachuca al partido de HOY, 4 de septiembre? Posiciones y más

FC Juárez y Pachuca tendrán que darlo todo en la cancha para salir de las últimas posiciones de la tabla. Por su lado, los Tuzos se ubican en el puesto número 15 al sumar 5 puntos y una sola victoria; mientras que los Bravos están en el último lugar (18) con cero partidos ganados y cero puntos; por lo que el duelo de esta noche será crucial para determinar su desempeño en las jornadas siguientes.

Calendario completo de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026

A continuación, te compartimos el calendario completo de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026, incluidos todos los partidos que tuvieron que ser reprogramados:

Viernes, 4 de septiembre

FC Juárez vs. Pachuca

Sábado, 5 de septiembre

Atlético San Luis vs. Chivas

Tigres vs. Necaxa

Atlas vs. Atlante

Domingo, 6 de septiembre

Cruz Azul vs. Santos Laguna

Jueves, 10 de septiembre

Pumas vs. León

Martes, 15 de septiembre

Puebla vs. Toluca

Miércoles, 28 de octubre:

América vs. Xolos

Sábado, 14 de noviembre