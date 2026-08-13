Hora EXACTA de transmisión del Cruz Azul vs. Chicago Fire, para ver el partido de Leagues Cup 2026 desde Estados Unidos

Este jueves 13 de agosto se definirá si el Cruz Azul logrará seguir con su racha de éxitos durante la Leagues Cup 2026, mientras llegamos al fin de la primera fase de este torneo. A continuación te decimos a qué hora sucederá el partido de Cruz Azul vs. Chicago Fire, para que lo disfrutes si actualmente te encuentras en Estados Unidos.

Se trata del tercer partido del Cruz Azul en su participación dentro de la Leagues Cup 2026, todavía no se sabe si formará parte de las rondas de eliminación. Anteriormente le ganó al equipo de Filadelfia con un marcador de 1-0 y al equipo de New York City por 2-1; en la tabla de posiciones se mantiene en cuarto lugar (contando equipos mexicanos), con 6 puntos.

Hora del partido de Cruz Azul vs. Chicago Fire, para ver en Estados Unidos

El partido de Cruz Azul vs. Chicago Fire se llevará a cabo a las 8:00 P.M., en hora local para el estado de Illinois (7:00 P.M. para CDMX).

Sin embargo, cabe recordar que en el territorio continental de Estados Unidos hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano; a continuación desglosamos cada uno.

