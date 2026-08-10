Fechas CLAVE de Leagues Cup 2026: cuándo inician los cuartos de final, semifinales y fecha de la final del torneo

¿Será que algún equipo de la Liga BBVA MX logre coronarse con el triunfo en la Leagues Cup 2026, imponiéndose sobre la liga MLS? Estamos muy cerca de descubrirlo, pues solo falta una jornada para que termine la primera fase. A continuación te decimos cuáles son las fechas para los cuartos de final, semifinales y final del torneo. También te contamos cómo van los equipos mexicanos en la competencia.

Cuándo son los cuartos de final y semifinales de la Leagues Cup 2026

El último partido de la primera fase está programado para jugarse el 13 de agosto. Posteriormente, van las rondas de eliminación.

Todavía no hay fecha y hora exactas para los 4 partidos de cuartos de final, pero sí se ha confirmado que ocurrirán del 25 al 27 de agosto.

Los 2 partidos de semifinales se jugarán del 1º al 2 de septiembre pero, al igual que con los cuartos, está por definirse día exacto y horario.

Cabe mencionar que en todos los partidos de rondas de eliminación, si hay empate tras el tiempo reglamentario se hace una ronda de penales para definir al ganador; es decir, no hay tiempos extra.

Cuándo es la final de la Leagues Cup 2026

Tanto el encuentro por el tercer lugar del torneo como la gran final de la Leagues Cup 2026, se jugarán el domingo 6 de septiembre. Solamente queda por definirse el horario y también el lugar donde cada uno se llevará a cabo.

Qué equipos mexicanos van arriba en la tabla de posiciones

Luego de 2 jornadas de la primera fase de la Leagues Cup 2026, son 4 equipos mexicanos quienes van a la cabeza en la tabla de posiciones con 6 puntos, 2 partidos jugados y ganados: América (6 goles), Juárez (5 goles), Cruz Azul (3 goles) y León (3 goles).

Le siguen Tigres (4 puntos, 2 partidos ganados en penales), Toluca (3 puntos, un partido ganado y otro perdido), Rayados (3 puntos, un partido ganado y otro perdido), Atlante (3 puntos, un partido ganado y otro perdido) y Chivas (1 punto, un partido perdido en tiempo regular y otro en penales).

Se mantienen con cero puntos el Pachuca, Tijuana, Atlas, Santos Laguna, Atlético de San Luis, Pumas, Querétaro y Puebla.