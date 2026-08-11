Calendario OFICIAL de los partidos de la Liga BBVA MX que transmitirá Azteca 7 en la semana del 10 al 16 agosto

Ya falta muy poco para que termine la pausa realizada por la Leagues Cup 2026 y regrese la Liga BBVA MX para su Jornada 4. Esta semana tendrá su retorno oficial en Azteca 7, a continuación te detallamos qué partido podrás disfrutar completamente gratis en los próximos días.

Recordemos que la pausa en las actividades de la Liga BBVA MX comenzó el 3 de agosto (después de que terminó la Jornada 3) y su duración aproximada es de 2 semanas. Ocurrió por la primera fase de la Leagues Cup 2026, torneo que enfrenta a equipos de México, Estados Unidos y Canadá.

Partidos de Liga BBVA MX en Azteca 7, para la semana del 10 al 16 de agosto

El primer partido de la Liga BBVA MX tras la pausa será transmitido gratis por Azteca 7. Nos referimos al encuentro del Atlante vs. Toluca, que se llevará a cabo el sábado 15 de agosto; la transmisión comenzará en punto de las 4:50 P.M. y se espera que el silbatazo inicial se dé a las 5:00 P.M. Es precisamente el primer partido de la Jornada 4 de la Liga BBVA MX.

Además de poder disfrutarlo en televisión abierta, estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo. Como siempre, contará con la mejor narración, comentarios expertos y análisis.

Cuándo termina la Leagues Cup 2026

El 13 de agosto se juega el último partido de la primera fase de la Leagues Cup 2026, y después siguen las rondas de eliminación; durante estas últimas ya no habrá pausas en la Liga BBVA MX, continúan las jornadas como siempre. Del 25 al 27 de agosto serán los cuartos de final, y entre el 1° y 2 de septiembre serán las semifinales.

Se tiene programado que tanto el partido por el tercer lugar como la final del torneo se jueguen el domingo 6 de septiembre, pero está por definirse la sede de ambos.

