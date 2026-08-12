DETIENEN a famoso futbolista argentino por supuestamente infringir la ley; fue detenido por ICE

¡La noticia del momento! Detienen al famoso futbolista argentino Matías Alejandro Pourrain, quien actualmente forma parte del Miami United, quien se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, ya que iba en camino a participar en un partido en Los Ángeles.

Se menciona que la detención por ICE ya que el reconocido deportista infringió la ley, había pasado el tiempo legal de estancia en Estados Unidos, ya que contaba con una visa de turista, explicando que entro ilegalmente desde el 12 de noviembre del 2019, pero que decidió permanecer en el país después del 11 de mayo del 2020, fecha limite para su estancia.

¿En qué equipo se encontraba el famoso futbolista argentino?

Al darse a conocer la compleja noticia sobre la detención del famoso futbolista argentino por ICE al infringir la ley, el Club de Lyon al que pertenecía, declaro que el deportista hizo lo que pudo para renovar su visado, pero debido al COVID, el proceso tubo que ser aplazado, por lo que se le dificultó obtener el visado de trabajo.

De igual manera el club, detalló que se le brindará apoyo legal al deportista y a su familia para que puedan arreglar la situación, además de ayudar en todo lo que sea posible para que sus familiares puedan obtener comunicación con el deportista.

El club aprovecho el anuncio para declara que se trata de un gran deportista, por lo que es un integrante fundamental para el Miami United, por lo que todos sus colegas están de su lado ante la terrible situación.

¿Cuál es la situación legal del deportista?

Hasta el momento se sabe que el famoso futbolista argentino al ser detenido por infringir la ley, fue llevado a un centro de detención en Glades, Florida; en donde se encuentra esperando al proceso de deportación, el cual todavía se está concretando.

Se espera que en los próximas días se de a conocer todo el proceso que debe experimentar el deportista ante su detención por parte de ICE.