Penélope Cruz celebra la victoria de España y presume autógrafo de famoso futbolista

¡España salió victoriosa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™! Un triunfo que claramente varias celebridades han resaltado desde sus redes sociales; quien se destacó fue la actriz Penélope Cruz, quien subió una foto presumiendo la camiseta de la selección con un autógrafo de un famoso futbolista.

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Una foto que ha generado reacción entre los internautas que vieron el contenido publicado. Para que no te pierdas de los detalles, te explicaremos de quién se trató.

¿Qué pasó con Penélope Cruz?

Fue en una historia de Instagram donde la famosa actriz Penélope Cruz se encargó de subir una foto, donde la vemos portando la camiseta de la selección de España, específicamente la que tiene el número 19, el cual le corresponde a Lamine Yamal.

Por si fuera poco, en dicha camiseta podemos ver que tiene un autógrafo del famoso futbolista, que tiene un pequeño mensaje escrito:

“Para Penélope con cariño”

Siendo una forma de celebrar el triunfo de la selección española al presumir el autógrafo del famoso futbolista, que en ese momento ya contaba con su primer gol, pronosticando la victoria del equipo antes de finalizar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Qué otras celebridades festejaron el triunfo de España?

Penélope Cruz no ha sido la única que ha celebrado el triunfo de España; son varias personalidades las que se han unido al festejo por su victoria en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️. De los cuales se destacan los siguientes:

Ester Expósito, subiendo una foto a sus historias en una videollamada celebrando con otras personas.

Belinda disfrutando del encuentro deportivo con su familia.

Juanpa Zurita subiendo varias imágenes a lo largo del partido para resaltar el buen partido que dieron ambas personalidades.

Rosalía, subió varias fotos del partido desde su casa.

La lista de personalidades es muy grande, ya que fue un evento mundial que pocos se quieren perder, pero todos resaltaron que fue una gran batalla, donde todos los jugadores mostraron su talento en la cancha.