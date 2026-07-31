Link libre y GRATIS para ver el Puebla vs. Chivas, partido de la jornada 3 de la Liga BBVA MX, online y en vivo

El día de hoy 31 de julio, la escudería de Puebla se enfrentará al rebaño sagrado de las Chivas dentro de la Jornada 3 del Apertura 2026 y, si te preguntas dónde ver en DIRECTO y GRATIS el encuentro, aquí te contamos todo lo que debes saber para disfrutar del encuentro por el link de Azteca 7 y todas nuestras señales oficiales.

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¿Cómo ver el partido entre Puebla vs. Chivas totalmente GRATIS y en DIRECTO?

El encuentro entre Puebla y Chivas se jugará la tarde de hoy 31 de julio en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). No te pierdas nada del encuentro y sigue toda la contienda dando clic aquí. Además, recuerda que TV Azteca transmitirá el partido y lo mejor de Liga BBVA MX por su señal abierta de Azteca 7, todas nuestras redes oficiales y nuestra señal digital por medio de la App en VIVO, disponible para Android e iOS.

¿Qué partidos de la Jornada 3 del Apertura 2026 podrás ver GRATIS por Ateca 7?

Toma en cuenta que la Jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga BBVA MX se jugará del 31 de julio al 2 de agosto del año en curso y contará con algunos de los partidos más esperados de la temporada y, si no quieres perderte ningún partido, estos son los encuentros que podrás seguir GRATIS por Azteca 7 y todas nuestras señales oficiales.

Puebla contra Guadalajara: El partido se llevará a cabo hoy 31 de julio del 2026, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) dentro del Estadio Cuauthémoc.

Pumas contra Juárez: En punto de las 21:00 horas (tiempo de centro de México), los equipos disputarán el esperado juego dentro del Estadio Olímpico Benito Juárez por la tarde-noche de hoy 31 de julio del 2026.

Recuerda que puedes seguir toda la cobertura del Torneo Apertura 2026 por todas las señales digitales oficiales de TV Azteca y por la señal abierta de televisión de Azteca 7.

