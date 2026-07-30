Fecha y hora para ver el Juárez vs. Pumas, partido de la Liga BBVA MX, gratis por Azteca 7

La escuadra de Juárez se enfrentará al equipo de Pumas dentro de un partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga BBVA MX, y si te preguntas cómo seguir el partido totalmente GRATIS y en directo. Aquí te contamos todo lo que debes saber para no perderte nada del juego por Azteca 7.

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¿Dónde y a qué hora ver el partido entre Juárez y Pumas totalmente gratis?

Toma en cuenta que, si no te quieres perder nada de la jornada 3 de la Liga BBVA MX, Azteca 7 traerá EN VIVO y totalmente GRATIS los mejores partidos por la señal abierta de 7 Azteca y sigue todo el contenido futbolero por todas nuestras redes sociales oficiales.

Debes tomar en cuenta que el próximo partido entre los Bravos de Juárez y los Pumas de la UNAM se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio del 2026, a punto de las 9:00 pm (tiempo de la Ciudad de México), y tendrá como sede el Estadio Olímpico Benito Juárez. Este encuentro corresponde a la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

¿Cómo ver por la señal de Azteca 7 el encuentro entre los Bravos de Juárez y los Pumas de la UNAM?

Si planeas disfrutar del esperado encuentro entre los Bravos de Juárez y los Pumas de la UNAM, recuerda que podrás seguir la transmisión GRATIS y en directo por la señal abierta de Azteca 7 en el canal 7.1 en la mayor parte de México, y en zonas específicas de la frontera norte en los canales 20.1 o 21.1. Además, suele acompañarse del canal secundario 7.2 (a más +).

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