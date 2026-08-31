Las TRISTES palabras con las que Messi se retira de la Selección: ‘Fue una decisión que dolió y duele en el alma’

La mañana de este 31 de agosto aficionados fueron sorprendidos luego de que el futbolista Lionel Messi anunciara que después de años de alegría, derrotas, títulos y momentos inolvidables con el jersey albiceleste, estaría conformando que ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más importantes de su carrera

A través de redes sociales el futbolista compartió un extenso mensaje en el que habló desdenes el corazón sobre esta difícil decisión, los recuerdos que se lleva y el profundo cariño que siente por la Selección Argentina y sus aficionados pero sobre todo el apoyo de su familia.

¿Cómo fue el emotivo mensaje de Messi al despedirse de la Selección de Argentina?

Como lo mencionamos anteriormente, Messi hizo una publicación en sus redes sociales, ahí colgó una imagen donde se ven tres hojas de papel llenas de varias palabras y una pluma dorada acompañada de una extensa descripción.

El mensaje de Messi comenzó explicando que tomó la decisión después de pensar mucho en lo ocurrido tras la final del Mundial 2026 y con evidente nostalgia, reconoció que despedirse de la Selección no ha sido sencillo: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”.

Asimismo, el argentino aseguró que durante toda su trayectoria con la albiceleste siempre entregó todo por la camiseta y por conseguir alegrías para sus compatriotas: “Siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, señaló. También habló sobre el inevitable cierre de etapas y confesó cuánto significa para él haber representado a su país.

“Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar”, afirmó.

En sus plabras también le dedicó unas líneas a los aficionados aq uienes les agradeció por el cariño recibido durante 20 años y reconoció que extrañará vivir los partidos desde dentro de la cancha.

“Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, escribió.

Finalmente, Messi agradeció a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes por haber formado parte de este recorrido y cerró con una frase cargada de orgullo: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.