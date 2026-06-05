OFICIAL: Azteca 7 sumará otro REFUERZO para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Recuerda que, TV Azteca transmitirá 32 juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y contarás con la narración de los mejores cronistas que tiene México, Christian Martinoli, Luis García, El Inmortal Jorge Campos, David Medrano, Antonio Rosique, Carlos Guerrero, Ines Sainz entre otro sin fin de talentos, pero, quien se suma como un refuerzo de lujo es Facundo.

¿Quién es Facundo?

Facundo se une al equipo de Azteca Deportes para llevar la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ a lado de Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Antonio Rosique, David Medrano, Carlos Guerrero, Ines Sainz entre otros talentos y grandes referentes del futbol mundial como Iker Casillas y Jorge Valdano.

El nombre real de Facundo es Esteban Facundo Gómez Bruera, nació el 29 de abril de 1978 en la Ciudad de México, mide 1.70 metros y saltó a la fama por haber creado varios programas de televisión, donde gracias a su peculiar personalidad se ganó el cariño de los televidentes en el entretenimiento mexicano.

Cabe señalar que, Facundo es hijo de padres argentinos que llegaron a México durante unos momentos complicados que se vivieron en Argentina, y toda su infancia la pudo vivir en Coyoacán, parte concurrida de la CDMX, una zona que influyó de lleno en el desarrollo creativo de este personaje.

Estuvo casado con Esmeralda Palacios durante 16 años y con quien tuvo 3 hijos, la primera se llama Valentina de 24 años de edad, Milla de 22 y Lorenzo de 16 años. Sin embargo, se divorció de su primera esposa y desde el 2017 lleva una relación amorosa con Delia García.

Las dos leyendas del Real Madrid que estarán en el equipo de Azteca Deportes

Jorge Valdano e Iker Casillas también son parte de este gran equipo de Azteca Deportes que llevará todos los detalles y la cobertura de 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™. El delantero pudo anotar 56 goles durante su tiempo en el Real Madrid jugando 120 cotejos oficiales; mientras que, el portero defendió la portería merengue 725 veces, y se volvió parte de la fábrica Blanca puesto que, con apenas 9 años de edad pudo llegar al club, del que se fue en el 2015 tras haberle dado la ansiada décima orejona en la final de Lisboa en el 2014 ante el Atlético de Madrid.