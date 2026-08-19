Deportista de élite es SUSPENDIDO tras dar positivo a cocaína: señala que es un “GRAN ERROR”

Recientemente, se dio a conocer que el deportista Nick Kyrgios fue suspendido de manera prvicional por la ITIA, tras dar positivo por un metabolito de cocaína en una prueba realizada durante el ATP 250 de Mallorca. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la muestra fue tomada el 22 de junio, dando como confirmado el resultado el pasado 17 de julio.