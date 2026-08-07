Inter Miami vs. Rayados: Fecha OFICIAL del partido de la Leagues Cup 2026 para disfrutarlo en Estados Unidos

Luego de un inicio desafortunado en la Leagues Cup 2026, el Club de Futbol Monterrey se prepara para su segundo enfrentamiento dentro de este torneo, que pone a competir a 36 equipos de México, Estados Unidos y Canadá. A continuación te decimos cuál es la fecha oficial para que se lleve a cabo el partido de Inter Miami vs. Rayados, para que lo disfrutes si estás en Estados Unidos.

¿Cuándo es el partido Inter Miami vs. Rayados? Esta es la fecha oficial

El enfrentamiento de Inter Miami vs. Rayados, como parte de la Leagues Cup 2026, se realizará el sábado 8 de agosto, en punto de las 8:00 P.M., hora local (6:00 P.M. para CDMX). La sede del partido será el Nu Stadium, localizado en Miami, Florida.

Es la segunda participación de los Rayados de Monterrey en la Leagues Cup 2026. Su primer partido, dentro de la fase inicial del torneo, fue contra el Orlando City el miércoles 5 de agosto; ganó el equipo estadounidense con un marcador de 2-1.

Cuándo vuelve a jugar Rayados en la Leagues Cup 2026

La tercera participación de Rayados será hasta el 12 de agosto, y se enfrentará contra el equipo de Nashville. El partido se realizará en Geodis Park, estadio de Nashville, Tennessee.

Qué equipos mexicanos van en primer lugar dentro de la Leagues Cup 2026

Desde el 4 de agosto y hasta el 13 de agosto tendrán lugar los partidos de la primera fase de la Leagues Cup 2026; actualmente todavía no se definen las posiciones de ronda eliminatoria y todo puede cambiar, dependiendo de los próximos enfrentamientos.

Al viernes 7 de agosto, los equipos mexicanos que se colocan al principio de la tabla de posiciones de la primera fase son el Toluca, América, Juárez, Atlante, Cruz Azul y León; cada uno tiene 3 puntos, un partido jugado y ganado.

En la liga de Estados Unidos y Canadá, van al principio y con 3 puntos los equipos de Portland, Charlotte, Miami, Columbus, Cincinnati, Chicago, New York City, Austin, Dallas y Orlando; todos esto equipos son estadounidenses.