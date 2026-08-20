Fecha y hora EXACTA del juego Juárez vs. América, para verlo EN VIVO y gratis por Azteca 7

Este viernes toca disfrutar de un gran enfrentamiento en la Liga BBVA MX. Así es, hablamos del partido Juárez vs. América, el cual está programado a las 9:00 p.m. este 21 de agosto de 2026. Este juego promete mucho para el equipo de las Águilas; sin embargo, Juárez FC no piensa dejar de luchar por la victoria y mejorar así su posicionamiento en el torneo.

¿A qué hora es Juárez vs. América en Estados Unidos?

El partido que corresponde a la jornada 5 del Torneo de Apertura 2026 se llevará a cabo este viernes 21 de agosto en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El silbatazo inicial está programado para las 9:00 p. m., tiempo del centro de México. Lo mejor de todo es que podrás disfrutarlo completamente en vivo y gratis por la señal de Azteca 7.

¿Qué podemos esperar del Juárez frente a su partido contra el América?

Desafortunadamente, los Bravos no se encuentran en su mejor momento, pues vienen de dos dolorosas derrotas contra Pumas y Rayados, donde recibió la impresionante cifra de 11 goles en contra. Esto refleja una muy baja capacidad defensiva del equipo. Por si fuera poco, el equipo viene de la salida de Pedro Caixinha, algo que añade incertidumbre a un conjunto que necesita desesperadamente comenzar a sumar puntos.

¿Qué podemos esperar del América frente a su partido contra Juárez?

Las Águilas viven una situación completamente opuesta a la que vive su oponente, pues el equipo ha logrado mantenerse invicto en el Apertura 2026. Este partido es para ellos otra oportunidad para seguir acumulando victorias. Sin embargo, no deben confiarse, pues se presentarán en Ciudad Juárez, lo que puede jugarles en contra si no se concentran. El América deberá adaptarse a este escenario y evitar cualquier exceso de confianza ante un rival que necesita reaccionar a toda costa.