Fue campeón del Mundo en Qatar 2022, es fanático de los Caligaris y así fue su palomazo con los cordobeses en vivo

Julián Álvarez fue el campeón del mundo de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 que cantó un palomazo a lado de los Caligaris; a través de un video que está en YouTube, se puede escuchar y ver a La Araña entrando para interpretar la canción de “Razón”, del conjunto cordobés de Argentina, quienes son una agrupación bastante querida en México.

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¿Cuándo será el concierto de Los Caligaris en México 2026?

Para este 2026, los Caligaris tendrán una gira a lado de los Decadentes llamada: Los Auténticos Caligaris, la cual tiene fechas programadas para México con sedes confirmadas que son:

1 de noviembre de 2026 en el Parque Tangamanga en San Luis Potosí

20 de noviembre en el Auditorio Banamex en Monterrey

Cerrarán esta gira el 27 de noviembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México

¿Julián Álvarez podría fichar por el Real Madrid?

¿Quién es Julián Álvarez y cuánto estaría dispuesto a ofrecer el Real Madrid por el argentino?

Julián Álvarez es un centro delantero que actualmente juega para el Atlético de Madrid, sin embargo, luego de que se dieran las elecciones en el Real Madrid donde Florentino Pérez estará hasta el 2030, una de las promesas del presidente del Conjunto Blanco es lograr un fichaje que vale 150 millones de euros, y el nombre que suena es precisamente el del argentino.

La Araña formó parte de aquella plantilla que le ganó la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 a Francia, y con ellos siguió cosechando triunfos en el Manchester City bajo el mandato de Pep Guardiola. Posteriormente se fue al Atlético de Madrid y ahora se ha dado a conocer que, el delantero estaría en la mira del Real Madrid.

Cabe señalar que, Diego Simeone considera a su compatriota una pieza clave en el esquema Colchonero, por lo que, una primera oferta de los Merengues de 100 millones de euros no sería suficiente para hacerse con los servicios del amigo de los Caligaris, por lo que, el Atlético de Madrid habría pedido por lo menos 120 millones de euros, cifra que queda muy bien, ya que Florentino estaría dispuesto a soltar todo por el argentino.

