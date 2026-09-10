Fecha, hora y cómo ver en streaming la pelea entre Julio César Chávez Jr. vs Jeison Troncoso, por Azteca 7

¡Julio César Chávez Jr. regresa a los cuadriláteros! Este sábado, 12 de septiembre, el pugilista sinaloense se medirá ante el colombiano Jeison Troncoso como parte de una cartelera con causa. La cita será en el Gimnasio Miguel Hidalgo, ubicado en Puebla, al sureste de la Ciudad de México. El encuentro podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por Azteca 7. Ya sea que nos sintonices a través de la señal por TV abierta o en streaming. Aquí te compartimos todos los detalles.

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Julio César Chávez Jr. vs Jeison Troncoso GRATIS y ONLINE en Azteca 7: Cómo y dónde ver por streaming

La pelea entre Julio César Chávez y Jeison Troncoso podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca 7: en TV abierta en el Canal 7 o vía streaming. Estos son los medios disponibles para ver el enfrentamiento de manera GRATUITA y ONLINE a través de tu celular, tableta o computadora:



En sitio: página web oficial de Azteca 7

Apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes

Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso: Hora EXACTA para ver la pelea EN VIVO

El enfrentamiento entre Julio César Chávez y Jeison Troncoso será la pelea estelar de un evento con causa. La cartelera abarca un total de 12 peleas amateur y profesionales, incluidos nombres como Omar Chávez, Ángel “Camaleón” Ayala, Jorge “El Ruso” Ascaino y Christian “El Pelón” Islas. Todo lo que sea recaudado en taquilla será destinado a un centro de rehabilitación para la prevención y el tratamiento de personas con adicciones. Aquí todos los detalles de la pelea:



Fecha: sábado, 12 de septiembre

sábado, 12 de septiembre Lugar: Gimnasio Miguel Hidalgo, Puebla

Gimnasio Miguel Hidalgo, Puebla Apertura de puertas: 3:00 p.m. (hora del centro de México)

3:00 p.m. (hora del centro de México) Inicio de la cartelera: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Horario estimado de la pelea estelar: 8:00 p.m.

Julio César Chávez Jr. llega al encuentro con un récord profesional de 56 victoria, 7 derrotas y un empate; mientras que las cifras de su contrincante, Jeison Troncoso, son 14 victorias, incluidas 10 por knock out, y 3 derrotas.