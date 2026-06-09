La divertida reacción de Messi al escuchar “Bombón Asesino” en lugar del himno de Argentina durante el partido amistoso ante Honduras

Lionel Messi tuvo una divertida reacción luego de que sonará la canción de Ninel Conde y de Los Palmeras “Bombón Asesino” en lugar del himno nacional de Argentina en el partido amistoso que tuvo la Albiceleste contra su similar de Honduras como parte de los cotejos previos a que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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Este suceso sorprendió a propios y extraños, de hecho, tanto los jugadores argentinos como el público mostraron una divertida reacción y este momento se volvió de manera rápida en un material viral en las redes sociales. Pero, lo que llamó la atención fue la divertida reacción de Lionel Messi, quien fue captado en cámaras, pero lo que mostró fue una sonrisa a lado de Rodrigo de Paul y Enzo Fernández.

jajajau la cara que le hace Enzo a Messi cuando suena ‘Bombón Asesino’



una sed le agarró jajajajaj pic.twitter.com/vaaMObJ2VS — Messi out of Context (@OutMessi_) June 7, 2026

Cabe señalar que, aunque muchos podrían pensar que este momento pudo haber causado enojo o incomodidad al 10 del Inter de Miami, la realidad es que no fue así, de hecho, la tomó con humor y hasta pudo compartir algunas palabras con sus compañeros de banca.

¿Cómo quedó el partido amistoso de Argentina vs Honduras?

El partido amistoso entre Argentina contra Honduras se dio en el Kyle Field, en el College Station, Texas en Estados Unidos el pasado sábado 6 de junio de 2027. Al final, el marcador quedó con tablero de 2-0, los goles los metieron Simeone en el minuto 54 y Lautaro Martínez en el 37 desde los 11 pasos.

¿Quién canta Bombón Asesino, Ninel Conde o Los Palmares?

Aunque la canción de Bombón Asesino es reconocida en México porque es interpretada por Ninel Conde, pero, este es un tema bastante popular y uno de los mayores éxitos del grupo musical Los Palmares, un conjunto que ha ganado gran popularidad dentro del rubro de la música tropical.

¿Por qué no jugó Lionel Messi?

Messi no vio minutos en el juego amistoso de la Albiceleste contra Honduras porque continúa recuperándose de una inflamación en el isquiotibial. Aunque no jugó, el 10 de la Albiceleste sí estuvo en la banca y vivió todo el encuentro como uno más de la Selección de Argentina dirigida por Lionel Scaloni.