Hora EXACTA del juego de LAFC vs. Chivas, para ver el partido de la Leagues Cup en territorio de Estados Unidos

Este 5 de agosto llega la primera participación del Club Deportivo Guadalajara en la Leagues Cup 2026, y su enfrentamiento inicial será con el equipo de Los Ángeles. Si actualmente te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido de LAFC vs. Chivas, a continuación te daremos la hora exacta.

Recuerda que este torneo comenzó el 4 de agosto y se encuentra en su primera fase. Enfrenta a 36 equipos de futbol que provienen de México, Estados Unidos y Canadá.

Hora exacta para ver el LAFC vs. Chivas desde Estados Unidos

El partido de LAFC vs. Chivas se realizará en el BMO Stadium de Los Ángeles, este miércoles 5 de agosto a las 7:30 P.M. de la hora local (8:30 P.M. para CDMX).

Cabe recordar que en el territorio continental de Estados Unidos hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano. Si no estás en California, depende el estado en el que te encuentres cuál será la hora a la que se dará el silbatazo inicial del LAFC vs. Chivas.

