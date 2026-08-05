Hora EXACTA del juego de LAFC vs. Chivas, para ver el partido de la Leagues Cup en territorio de Estados Unidos
Si te encuentras de viaje en Estados Unidos, esta es la hora para ver el partido de LAFC vs. Chivas, que forma parte de la primera fase de la Leagues Cup.
Este 5 de agosto llega la primera participación del Club Deportivo Guadalajara en la Leagues Cup 2026, y su enfrentamiento inicial será con el equipo de Los Ángeles. Si actualmente te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido de LAFC vs. Chivas, a continuación te daremos la hora exacta.
Recuerda que este torneo comenzó el 4 de agosto y se encuentra en su primera fase. Enfrenta a 36 equipos de futbol que provienen de México, Estados Unidos y Canadá.
Hora exacta para ver el LAFC vs. Chivas desde Estados Unidos
El partido de LAFC vs. Chivas se realizará en el BMO Stadium de Los Ángeles, este miércoles 5 de agosto a las 7:30 P.M. de la hora local (8:30 P.M. para CDMX).
Cabe recordar que en el territorio continental de Estados Unidos hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano. Si no estás en California, depende el estado en el que te encuentres cuál será la hora a la que se dará el silbatazo inicial del LAFC vs. Chivas.
- Hora de Alaska (aplica horario de verano): El partido se podrá ver a las 6:30 P.M. en lugares como las ciudades de Anchorage y Juneau.
- Hora del Pacífico (horario de verano): 7:30 P.M., en Nevada, Oregon y Washington, también en los condados occidentales de Idaho. Es el mismo horario de California.
- Hora Estándar de la Montaña (no aplica horario de verano): 7:30 P.M., en Arizona. Coincide también con California actualmente.
- Hora Estándar de la Montaña (aplicando horario de verano): 8:30 P.M., en Colorado, Utah, Montana, Nuevo México y Wyoming, además de la mayor parte de Idaho, condados occidentales de Kansas, condados occidentales de Nebraska, y condados occidentales de Dakota del Sur.
- Hora Central (horario de verano): 9:30 P.M., en Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas y Wisconsin, además de regiones orientales de Nebraska, noroeste de Florida, y el oeste de Kentucky.
- Hora del Este (horario de verano): 10:30 P.M., en Connecticut, Delaware, distrito de Columbia, Georgia, Indiana, Maine, Maryland, Michigan, New Hampshire, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia Occidental y Virginia.