¿Cuándo es el próximo partido de Pumas, después del juego que tuvo contra Cincinnati? Fecha de su próximo enfrentamiento en la Leagues Cup 2026

Han pasado solo 4 días desde que inició de manera formal la Leagues Cup 2026 y los aficionados cada vez se sienten más entusiasmados porque lleguen los partidos de sus equipos favoritos. Recientemente se enfrentó Pumas vs. Cincinnati, es por eso que en esta ocasión te decimos cuál es la fecha exacta en la que pumas vuelve a disputar en un partido de la Leagues Cup 2026.

Leagues Cup 2026: ¿Cuándo vuelve a jugar Pumas luego de su partido contra Cincinnati?

Los universitarios arioazules se volverán a enfrentar en un duelo sobre la cancha el próximo martes 11 de agosto contra Columbus Crew en el Estadio de ScottsMiracle-Gro Field en en Columbus, Ohio, Estados Unidos. Respecto a la hora, esta será en punto de las 17:30 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, si te encuentras en otro país como Estados Unidos, a continuación te compartimos la hora exacta en la que se llevará a cabo la transmisión. Es importante que sepas que la hora cambia dependiendo los husos y horarios de cada zona, pero no te preocupes porque aquí te damos toda la información.



Estados Unidos Hora del Este (ET): 19:30 horas

Estados Unidos Hora del Centro (CT): 18: 30 horas

Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 17:30 horas

Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 16: 30 horas

¿Cual es el calendario de la Leagues Cup 2026?

Los partidos de la liga MX han sido pausados debido a que en este momento se está llevando a cabo la Leagues Cup 2026, el torneo oficial de fútbol donde compiten todos los clubes de la Liga MX de México y de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y Canadá. Son 36 equipos los que se enfrentarán y lucharán por conseguir un pase para la Copa de Campeones de la Concacaf. El calendario está programado para llevarse a cabo del 4 de agosto al 6 de septiembre de 2026. A continuación te presentamos las fechas.

Partidos Cuartos de Final: 25 al 27 de agosto.

25 al 27 de agosto. Partidos Semifinales: 1 y 2 de septiembre.

1 y 2 de septiembre. Partidos del tercer lugar: 6 de septiembre.

6 de septiembre. Partido de la Gran Final: 6 de septiembre.

Mantente al pendiente de nuestro sitio web para tener toda la información sobre cada uno de estos encuentros deportivos.