América vs. Austin FC, fecha OFICIAL de la transmisión del partido de la Leagues Cup para verlo en Estados Unidos

No cabe duda de que el fútbol se encuentra en uno de sus mejores momentos ya que actualmente se está llevando la Leagues Cup 2026, un torneo en donde participan equipos de La Liga MX y de la Major League Soccer (MLS). Este, a lo largo de su duración tendrá un total de 61 partidos, entre los que se encuentra el de América vs. Austin FC. Es por eso que a continuación te damos todos los detalles sobre este encuentro entre dos de las escuadras más queridas por toda la afición.

Leagues Cup 2026: Fecha y hora exacta para ver el partido América vs. Austin FC en Estados Unidos

El América, equipo dirigido por Guillermo Almada, se enfrentará contra Austin FC, escuadra al mando de Davy Arnaud el próximo jueves 13 de agosto de 2026 a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) en el Q2 Stadium de Austin, Texas, ubicado en Estados Unidos. Sin embargo, si te encuentras en dicho país te compartimos la hora exacta para ver la transmisión de este duelo tan esperado. Es importante que sepas que la hora cambia dependiendo los husos horarios de cada zona ya que esta es distinta en cada zona.



Estados Unidos Hora del Este (ET): 20:30 horas

Estados Unidos Hora del Centro (CT): 19:30 horas

Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 18:30 horas

Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 17:30 horas

¿Cuándo regresan los partidos de La Liga MX a Azteca 7 luego de la pausa debido a la Leagues Cup 2026?

Los partidos de la Liga BBVA MX quedaron en pausa luego de que diera inicio el torneo de la Leagues Cup 2026. Sin embargo, estarán de vuelta a través de la señal de Azteca 7 el próximo sábado 15 de agosto de 2026 ya que la Jornada 4 regresa con más fuerza que nunca con el partido entre Potros de Hierro del Atlante y los Diablos Rojos de Toluca, dos de las escuadras más queridas por toda la afición mexicana. La transmisión de este duelo, el cuál se llevará a cabo en el Estadio Banorte, comenzará en punto de las 16:50 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México.