Cruz Azul vs. Chicago Fire: fecha OFICIAL del partido de la Leagues Cup 2026 para ver en Estados Unidos

Ya estamos muy cerca de las rondas de eliminación de la Leagues Cup 2026 y un paso más adelante para descubrir si se alzará con el triunfo un equipo de México, Estados Unidos o Canadá. A continuación te daremos la fecha de un emocionante encuentro que sucederá entre Cruz Azul vs. Chicago Fire.

La primera fase de la Leagues Cup 2026 termina este 13 de agosto, para dar paso a las rondas de eliminación. Solo los equipos que hayan tenido mejor desempeño en sus primeros 3 partidos, lograrán avanzar.

Fecha oficial del partido de Cruz Azul vs. Chicago Fire, de la Leagues Cup 2026

El partido de Cruz Azul vs. Chicago Fire se llevará a cabo este jueves 13 de agosto, en punto de las 8:00 P.M., en hora local (7:00 P.M. para la Ciudad de México). La sede será el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois (a las afueras de Chicago).

Es el último partido de la primera fase de Leagues Cup 2026 para el Cruz Azul. El 6 de agosto se enfrentó al equipo de Filadelfia y le ganó con un gol, para después jugar el 9 de agosto contra el equipo de New York City y ganarle con un marcador 2-1.

Por su parte, el equipo de Chicago venció al Necaxa con un marcador de 2-0 el 6 de agosto y después ganarle al Santos Laguna con un marcador de 3-1, el 9 de agosto.

Cuándo termina la Leagues Cup 2026

Del 25 al 27 de agosto se llevarán a cabo los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, y entre el 1º y 2 de septiembre tendrán lugar las semifinales.

Tanto el partido por el tercer lugar como la gran final se realizarán el 6 de septiembre, pero está por confirmarse la sede.

Cuándo regresan los partidos de Liga BBVA MX a Azteca 7

Este sábado 15 de agosto se llevará a cabo el partido entre Atlante vs. Toluca, que marca el regreso de la Liga BBVA MX para su Jornada 4. Se transmitirá totalmente gratis por Azteca 7; también estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.