Fecha en la que juega Seattle Sounders vs. Chivas, para ver el partido de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos

No cabe duda que el fútbol hoy en día se encuentra en uno de sus mejores momentos ya que actualmente se está llevando el torneo entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS), así es, hablamos de la Leagues Cup 2026, misma que inició el pasado 04 de agosto y la cual tendrá 77 partidos. Uno de ellos es el de Seattle Sounders vs. Chivas, por lo que a continuación te presentamos todos los detalles de este encuentro para que no te lo pierdas por nada del mundo.

Leagues Cup 2026: Hora exacta para ver el partido Seattle Sounders vs. Chivas desde Estados Unidos.

El duelo entre "Rave Green" y “El Rebaño Sagrado” se llevará a cabo este próximo miércoles 12 de agosto de 2026 en punto de las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, Washington, en Estados Unidos. Sin embargo, si te encuentras en Estados Unidos te compartimos la hora exacta para ver este partido ya que esta cambia dependiendo la región debido a los husos horarios de cada zona.



Estados Unidos Hora del Este (ET): 22:30 horas

Estados Unidos Hora del Centro (CT): 21:30 horas

Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 20:30 horas

Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 19:30 horas



El equipo de la MLS dirigido por el estadounidense Brian Thomas Schmetzer y la escuadra al mando del argentino Gabriel Milito buscarán dejar todo en la cancha para obtener el mismo resultado; ganar el partido y tener el mayor número en el marcador final.

Leagues Cup 2026: Calendario de la Fase 3, semifinales y gran final

Cada partido es un paso más para llegar a la gran final del torneo. Es por esa razón que te presentamos las fechas exactas en las que se llevará a cabo la fase 3 así como la gran semifinal y final.

