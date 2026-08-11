Liga TDP envía mensaje de condolencias por la muerte del joven futbolista Jesús Balvanedo Armenta Cruz

La muerte del joven futbolista Jesús Balvanedo Armenta Cruz no ha pasado desapercibida, en especial por la forma en que se dieron los hechos y la trayectoria que estaba construyendo el deportista.

Es así que la Liga TDP desde sus redes sociales subió una imagen para enviar un mensaje de condolencias para la familia y amigos del exjugador de Huatabampo FC y del Deportivo Etchojoa, detallando que ellos se unen a la pena y esperando que sus seres queridos puedan obtener una pronta resignación.

¿Cuántos años tenía el joven futbolista?

Al darse a conocer su muerte en el terrible accidente de motocicleta, en la cuenta de Facebook, se dio a conocer la identificación del joven futbolista, ya que al momento del percance, buscaban localizar a los familiares o amigos de la víctima para poder comunicarles los hechos.

El deportista Jesús Balvanedo Armenta Cruz al momento de su fallecimiento contaba con solamente 19 años; se encontraba a un par de semanas de cumplir los 20 años, así se observa en la identificación.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según los primeros reportes, el joven futbolista se encontraba a bordo de una motocicleta el domingo 9 de agosto, aproximadamente a las 10 de la noche; supuestamente iba a exceso de velocidad y sin el uso de protección, causando que en el mismo tramo se impactó con otra unidad en Sonora.

Aunque pudo ser trasladado a tiempo a un hospital para atender sus lesiones graves, el personal médico no logró salvarlo; al poco tiempo, falleció en el centro de atención médica. Ante el llamado de emergencia, llegando las autoridades de seguridad para hacer las diligencias sobre los hechos, analizando qué fue lo que pasó.

Al darse a conocer su muerte, además de la Liga TPD, el Club Deportivo Etchojoa, junto a otros equipos locales, enviaron sus mensajes de condolencias, también algunos usuarios que conocían al joven desde las redes sociales.