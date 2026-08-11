Muere querido y joven futbolista en choque entre motocicletas, esto es todo lo que se sabe de su fallecimiento

Este lunes se dio a conocer la triste noticia de que un futbolista joven perdió la vida de manera trágica tras un fuerte accidente vehicular, generando conmoción y shock, pues se trataba de una “joven promesa” del balompié de nuestro país, quien militó para uno de los clubes de su comunidad.

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De acuerdo con primeros reportes, el percance habría ocurrido este domingo 09 de agosto cerca de las 10 de la noche a la altura de Campanichaca (comunidad de Sonora), donde dos motos se habrían impactado, originando la muerte de Jesús Balvanedo Armenta Cruz.

¿Qué le pasó al futbolista Jesús Balvanedo Armenta Cruz?

Trascendió que Jesús Balvanedo viajaba en moto cuando según reportes extraoficiales, este habría impactado con otra motocicleta que transitaba en el mismo tramo, por lo que habría perdido el control y finalmente caído, sufriendo lesiones de gravedad.

Tras el accidente, el joven futbolista habría sido trasladado al Hospital del Bajo Río Mayo en Huatabampo, donde los médicos poco pudieron hacer por este, pues perdió la vida pocos momentos después de haber ingresado a la sala de urgencias, dejando un gran vacío dentro de la comunidad de Sonora, donde comenzaba a despuntar en e sueño de ser futbolista profesional.

Equipo de fútbol despide a jugador que murió en fuerte accidente en moto

A través de redes sociales, el equipo de fútbol de los Trigueros de Etchojoa en la Tercera División Profesional compartió una emotiva publicación donde despidieron al joven que recientemente había jugado para ese conjunto.

“QEPD "KETUNY" Hoy la cancha se queda en silencio. Tu garra, tu alegría y tu amor por los colores de Trigueros nunca se van a borrar. Fuiste un gran compañero dentro y fuera del terreno de juego. Hoy nos toca despedirte con el corazón roto, pero con la certeza de que tu legado sigue vivo”, se logra leer en la publicación.