Revelan la primera foto de Messi cuando llegó a Barcelona, tomada por su padre

La madrugada de este sábado 8 de agosto lamentablemente el padre de Lionel Messi, Jorge Messi, perdió la vida luego de complicaciones médicas. El empresario argentino, quién también fue mánager de la estrella de fútbol de la selección albiceleste, quién porta el número 10, fue uno de los pilares más grandes en la carrera profesional de Messi, de quién se ha revelado una fotografía tomada por su papá cuando apenas tenía 12 años de edad y estaba por debutar en el Barcelona.

Lionel Messi: Revelan la primera fotografía que su padre le tomó antes de triunfar en el Barcelona

A través de redes sociales se ha revelado una fotografía del año 2000 cuando Lionel Messi estaba a punto de presentar una prueba con el Barcelona; es decir, fue antes de que el futbolista argentino se convirtiera en uno de los mayores referentes del balompié a nivel mundial. La fotografía la tomo Jorge Messi en la habitación 546 del Hotel Catalonia. Ni él ni su hijo tenían idea de que ese momento sería previo a que Lionel se convirtiera en el futbolista ganador de 8 balones de oro y tuviera el mayor de los reconocimientos en el deporte.

Por otro lado, la fotografía representa un gran valor sentimental ya que Jorge siempre estuvo detrás de su hijo, apoyándolo cuando pocas personas creían en él debido a su baja estatura. Jorge Messi siempre estuvo a lado de su pequeño, tocando puertas y buscando cualquier oportunidad para que su hijo debutara en la cancha haciendo lo que más le apasionaba.

Esta foto la tomó Jorge Messi. Fue en septiembre del año 2000. Es la habitación 546 del Hotel Catalonia cuando Lionel acababa de llegar a Barcelona para hacer una prueba con el Club.



Después que muchos equipos le cerraran las puertas por su estatura, Jorge insistió tocando… pic.twitter.com/1X27IBg4mv — Juez Central (@Juezcentral) August 8, 2026

¿Qué se sabe de la muerte del papá de Lionel Messi, Jorge Messi?

Fue a través de un comunicado que emitió el centro médico de salud donde se encontraba Jorge Messi que se dió a conocer la noticia sobre su fallecimiento; “Sanatorio Centro, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el dia de la fecha, a las 02:00 hs", fueron algunas de las palabras del documento. Por su parte, el centro expresó sus condolencias a la familia además de que mencionaron que por norma a la privacidad de sus pacientes no podían brindar mayor información sobre las causas que originaron la muerte. Hasta el momento Lionel Messi no se ha pronunciado sobre la muerte de su padre.

